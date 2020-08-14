Під Маріуполем знайшли поховання пращурів кіммерійців: курган старший за піраміду Хеопса

Під Маріуполем виявили курган віком 5 тисяч років (колаж РБК-Україна)

Курган під Маріуполем звели понад 5 тисяч років тому

Археологи виявили при розкопках під Маріуполем курган, якому понад 5 тисяч років. Дослідники також знайшли древні артефакти та 9 поховань епохи ранньої бронзи з останками пращурів кіммерійців.

Важливі знахідки вчені після збору та аналізу передадуть до краєзнавчого музею. Про це передає телеканал TV7.

"Голова і верхня частина тулуба була пофарбована яскраво-червоною вохрою (мінеральною фарбою), і лежав небіжчик на складній підстилці, що складається щонайменше з 3-х шарів. Нижній - це залишок шкіри чи шкури", - розповів керівник археологічної експедиції В'ячеслав Забавін.

Вчений назвав нинішні знахідки безцінними для науки через їх вік.

Цей древній могильник у Донецькій області біля Азовського моря став старшим за знамениту піраміду Хеопса, яка є єдиною збереженою до наших днів і найдавнішою зі "Семи чудес світу". Так, радіовуглецевий метод вказує на період спорудження Великої піраміди Гізи в Єгипті від 2840 до 2680 рр. до н.е.

Забавін зазначив, що курган вдалося виявити після вивчення старих топографічних карт Шуберта, створених у середині XIX столітті, та накладання зображення на сучасні знімки з космосу.

Примітно, що в експедиції беруть участь також школярі та студенти з дитячого археологічного табору. Молоді дослідники допомагають знаходити стародавні предмети та їх фрагменти (наприклад, уламки глеків, горщики).

Відео: Археологи виявили під Маріуполем курган, якому понад 5 тисяч років

Нагадаємо, раніше археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н. е.

Також ми писали про те, що нещодавно біля стін Софії Київської на руїнах будівлі з язичницькими знаками знайшли новий артефакт.