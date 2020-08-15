Археологи знайшли в некрополі під Полтавою поховання скіфської еліти з тайником (відео)

Археологи знайшли артефакти в курганах під Полтавою (фото: bilsk.com.ua)

Скіфським курганам в некрополі Скоробір близько 2,5 тисячі років

Археологи завершили дослідження курганів скіфської доби на некрополі Скоробір в заповіднику під Полтавою біля села Більськ та обстежили поховання, що датуються IV і серединою VI століть до нашої ери. Дослідники знайшли поховання тогочасної аристократії з артефактами, елементами зброї та невеликим тайником.

Вчені розповіли, що у двох обстежених курганах похована еліта - населення Скіфської епохи, яке проживало на території Більського городища. Про це передає Poltavske.tv.

Як уточнив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост, елітою в скіфський час були воїни.

Зазначається, що поховання скіфського воїна, якому близько 2,5 тисячі років, вже було розграбовано раніше, але в ньому все-таки ще залишилися артефакти.

Курган VI століття до н.е. має досить цікаву поховальну конструкцію і вражаючі розміри. Людські скелети фактично відсутні, зате збереглися унікальні знахідки: два цілих черпаки, ціла корчага, вістря списа, багатий сагайдачний набір, елементи кінської збруї.

За словами керівника експедиції Дениса Гречка, залишки інвентарю вказали вченим, що поховання закінчення раннього скіфського часу належало представникові аристократії.

В іншому кургані (IV століття до н.е.) виявили людські рештки, ніж, вудила, псалії, нахрапник і бронзові пластини від панцирного спорядження воїна. Поховання було здійснено в дерев'яному зрубі.

"Майже всі знахідки знайшли в грабіжницьких ходах. Це і наконечник списа, і кістки небіжчика. Крім того, з південної частини виявили невеликий тайник, де знайшли залишки кінської збруї", - додав він.

Відео: Під Полтавою вчені знайшли в скіфських курганах останки воїна з артефактами і тайником

Як повідомлялося, раніше вчені під Маріуполем знайшли поховання пращурів кіммерійців у кургані, який старший за піраміду Хеопса.

Нагадаємо також, що перед цим археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н. е.