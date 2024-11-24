45-летняя Полякова показала на камеру фигуру "без фильтров". Такого никто не ожидал (фото)
45-летняя певица Оля Полякова показала, как изменилась ее фигура. Звезда поразила фанатов, ведь мало кто мог представить такие трансформации.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир, который Полякова вела на своей странице в Instagram.
Как сейчас выглядит Оля Полякова
Певица решила показать, как тренируется, а потому пригласила в эфир своего тренера. Для занятий Полякова выбрала черные топ и леггинсы.
Фигура Поляковой (скриншот)
Более того, звезда подняла тот и показала наглядные результаты своих тренировок. Оказалось, Полякова уже успела "накачать" себе рельефный пресс.
Пресс Поляковой (скриншот)
"Стальные кубики" выглядели эффектно. Но, отметила певица, ради такой фигуры нужно тренироваться и не лениться.
Полякова показала пресс (скриншот)
Как реагирует сеть
Оказалось, что фаны не ожидали увидеть певицу в такой форме.
В комментариях пользователи пишут:
- "Божечки, Оля, ви велика молодець! Респект, повага і подяка за гарний приклад"
- "Ну прес дійсно крутий!"
- "Супер!"
- "Пишаюсь вами"
- "Класний прес в Олі".
Кстати, недавно Полякова стала жертвой грабителя.
Кроме этого, дочь Поляковой объяснила, почему не согласилась выйти замуж.