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45-летняя Полякова показала на камеру фигуру "без фильтров". Такого никто не ожидал (фото)

Воскресенье 24 ноября 2024 18:32
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45-летняя Полякова показала на камеру фигуру "без фильтров". Такого никто не ожидал (фото) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Полина Иваненко

45-летняя певица Оля Полякова показала, как изменилась ее фигура. Звезда поразила фанатов, ведь мало кто мог представить такие трансформации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир, который Полякова вела на своей странице в Instagram.

Как сейчас выглядит Оля Полякова

Певица решила показать, как тренируется, а потому пригласила в эфир своего тренера. Для занятий Полякова выбрала черные топ и леггинсы.

45-летняя Полякова показала на камеру фигуру &quot;без фильтров&quot;. Такого никто не ожидал (фото)

Фигура Поляковой (скриншот)

Более того, звезда подняла тот и показала наглядные результаты своих тренировок. Оказалось, Полякова уже успела "накачать" себе рельефный пресс.

45-летняя Полякова показала на камеру фигуру &quot;без фильтров&quot;. Такого никто не ожидал (фото)

Пресс Поляковой (скриншот)

"Стальные кубики" выглядели эффектно. Но, отметила певица, ради такой фигуры нужно тренироваться и не лениться.

45-летняя Полякова показала на камеру фигуру &quot;без фильтров&quot;. Такого никто не ожидал (фото)

45-летняя Полякова показала на камеру фигуру &quot;без фильтров&quot;. Такого никто не ожидал (фото)

Полякова показала пресс (скриншот)

Как реагирует сеть

Оказалось, что фаны не ожидали увидеть певицу в такой форме.

В комментариях пользователи пишут:

  • "Божечки, Оля, ви велика молодець! Респект, повага і подяка за гарний приклад"
  • "Ну прес дійсно крутий!"
  • "Супер!"
  • "Пишаюсь вами"
  • "Класний прес в Олі".

Кстати, недавно Полякова стала жертвой грабителя.

Кроме этого, дочь Поляковой объяснила, почему не согласилась выйти замуж.

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