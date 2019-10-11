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У Києві водій зламав шлагбаум руками: епічне відео

STYLERЖиття    11.10.2019 - 11:36
У Києві водій зламав шлагбаум руками: епічне відео
У Києві чоловік зламав шлагбаум руками (Колаж РБК-Україна)

Водій так хотів потрапити на закриту територію, що вирвав шлагбаум з коренем

У Києві, в одному з житлових комплексів, камера спостереження зняла горе-водія, який зневірився потрапити на закриту територію і в нападі люті зламав шлагбаум руками. Епічне відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

На відео видно, як водій автомобіля Range Rover зупинився перед шлагбаумом, вискочив зі свого автомобіля і почав з усієї сили смикати загородження. Після кількох сильних ударів, йому вдалося пошкодити і підняти шлагбаум. Після цього він сів в свій автомобіль і проїхав на приватну територію одного з столичних житлових комплексів.

Охоронець, який сидів на в'їзді, пояснив, що вискочив до водія в останній момент і не зміг перешкодити йому ламати шлагбаум. Як розповів чоловік, водій перебував явно в неадекватному стані і швидше за все – у стані алкогольного сп'яніння.

На зловмисника було написано заяву і на даний момент його розшукують співробітники правоохоронних органів.

"Увага! Розшукується неадекватний водій Range Rover (ВХ 4889 СО), який пошкодив шлагбаум і проскочив на приватну територію ЖК "Затишний квартал". Охоронець, який вибіг до чоловіка, стверджує, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Заяву в поліцію написано", - сказано в повідомленні.

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