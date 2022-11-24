Как выбрать самое полезное сало и правильно его засолить: важные советы

Сало – традиционный украинский продукт, польза которого доказана диетологами и учеными. Однако есть некоторые нюансы: сало нужно уметь правильно выбирать и посолить, а некоторым нужно употреблять его с осторожностью.

Чем полезно сало

Сало содержит жирорастворимые витамины: А, D, Е, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12). Есть в его составе марганец, цинк и селен – известный антиоксидант.

Оно является источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для формирования нейронов в головном мозге и помогают противодействовать воспалительным процессам.

Также в составе арахидоновая кислота, которая участвует в строении клеток головного мозга, сердца, почек, регулирует гормональный фон и улучшает состояние кожи.

Кроме того сало содержит лецитин, который хорошо влияет на сосуды и клеточные мембраны, предотвращая возникновение атеросклероза и холин, помогающий обмену жиров, а с ним – и общему метаболизму.

Сколько сала можно съедать в день

Немало в сале и насыщенных жирных кислот. Это одна из причин употреблять его с осторожностью. К тому же сало – очень калорийный продукт: в 100 г примерно 900 ккал.

Желательно употреблять 20-30 г в день и преимущественно в первой половине дня. А употреблять его лучше с овощами: картофель, пастернак, свекла и т. д.

Кому не стоит увлекаться салом

При заболевании желчного пузыря и поджелудочной железы, особенно в период обострения, переваривание этого продукта отягощается, поэтому следует уменьшить его количество и частоту употребления и следить за сигналами организма.

Кроме того, врачи рекомендуют осторожно употреблять этот продукт всем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, а также почек.

Соленое сало имеет избыток соли, которая сама по себе негативно влияет на состояние здоровья, в частности, провоцирует задержку жидкости и повышение давления.

Если сало "состарилось", то есть стало желтым, имеет специфический запах, это означает, что в нем начались процессы окисления и его не стоит употреблять в пищу никому.

Какое сало стоит покупать

При выборе сала следует обратить внимание на безопасность продукта. Проходило ли оно санитарную экспертизу, есть ли наличие сертификата о его безопасности.

При выборе ориентируйтесь на продукт от молодого животного, проткните его ножом, оно должно быть мягким, а кожа нежной. Лучше выбирать без мясных прожилок, толщиной до 3-5 см.

Лучше всего употреблять в пищу свежее сало, а не засоленное заранее, особенно тем, у кого есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек.

Как лучше засаливать сало

Лучше выбрать сухой способ засола, при котором в сале меньше скапливается соли, чем при засолке в рассоле.

А перед употреблением верхний слой сала следует очистить ножом, чтобы избавиться от излишней соли.