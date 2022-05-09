Українські вергуни на сковороді: бюджетна випічка на кефірі за 20 хвилин
Скріншот: Вергуни на сковороді
Українські вергуни з тіста на основі кефіру готуються дуже швидко. Тісто обсмажується на сковорідці і обвалюється в цукровій пудрі - ідеальна випічка до чаю готова!
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Кефір або йогурт теплий або кімнатної температури - 200 г
- Цукор - 60-80 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Сіль - щіпка
- Яйце - 1 шт.
- Борошно +/- 330 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Цукрова пудра
Такими будуть наші вергуни під час готування:
Покрокове приготування
- Перемішайте борошно з содою. Додайте кефір з іншими інгредієнтами.
- Замісіть м'яке тісто. При необхідності додайте ще борошна.
- Округліть тісто, накрийте мискою і залиште на 10 хвилин, щоб тісто відпочило.
- Розділіть тісто на 2 частини. Одну частину накрийте мискою, щоб тісто не підсихало.
- Розкачайте тісто, наріжте його на ромбики. Зробіть надріз по центру ромбика і загорніть один край через надріз.
- Розігрійте олію в сковороді. Обсмажте вергуни з обох сторін до рум'яності.
- Обваляйте в цукровій пудрі. Наші вергуни готові!
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