Додайте до картоплі ці інгредієнти і отримаєте ідеальні деруни
Рецепт дерунів, як і борщу, у кожного кулінара свій. Тим не менш є базовий набір компонентів, а також деякі хитрощі, які зроблять ваші картопляні оладки соковитими, ароматними і дуже апетитними.
Як зробити ваші деруни ідеально смачними - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Правильні деруни мають бути з хрусткою скоринкою, золотавим кольором, насиченим смаком і ароматом.
За класичним рецептом до оладок додають два базові інгредієнти: картоплю та цибулю. Приправляють це сіллю і за бажанням перцем і смажать.
Дехто вважає за потрібне додавати ще яйця, борошно, або ж одне з двох.
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Процес приготування буде схожий на класичний.
Візьміть 8-10 картоплин, почистіть, потріть на дрібну терку. Відіжміть масу від зайвого соку й додайте до неї 100 г натертого сиру. Подрібніть часник і додайте туди ж.
Додайте до отриманої маси яйце, сіль, перець.
Ретельно все перемішайте й випікайте на розпеченій сковорідці з обох боків до золотавої скоринки.
Аби скоринка була хрумкою, викладайте на тарілку деруни окремо - не один на одного. Найкраще картопляні оладки смакують теплими і зі сметаною!
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