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Салат из пекинской капусты: рецепт вкусного и полезного блюда

Суббота 30 декабря 2023 16:02
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Салат из пекинской капусты: рецепт вкусного и полезного блюда Что приготовить на Новый год – необычные салаты (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Пекинская капуста - вкусный и бюджетный продукт, который может стать отличной основой для легкого и вкусного салата. На Новый год такое блюдо станет удачным дополнением к гарниру и понравится тем, кто не хочет набрать лишний вес.

Как приготовить простой салат из пекинской капусты на праздники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Smachno.

Для приготовления этого блюда вам понадобится всего несколько минут. Сначала подготовьте продукты, вам нужны следующие ингредиенты:

  • пекинская капуста - 400 г.

  • сырая куриная грудка - 3 штуки

  • пармезан 100 г.

  • кунжут

  • оливковое масло

  • белый бальзамический уксус

  • соль.

Начнем приготовление. Промойте, обсушите и подсолите грудку. Обжарьте ее на подсолнечном масле, но еще можете добавить немного сливочного. Когда мясо покроется золотой корочкой и прожарится внутри - снимайте сковороду с огня. Дайте курице остыть, а затем нарежьте ее кубиками.

Затем нарежьте капусту, добавьте к ней курицу. Натрите пармезан, а кунжут берите по вкусу (кому-то нравится много зернышек в салате, а кто-то добавляет совсем мало). Смешайте все ингредиенты, добавьте немного оливкового и бальзамического уксуса.

На этом все. Простой и вкусный салат готовится очень быстро. Вам не нужно отваривать и чистить ингредиенты заранее, поэтому это блюдо точно понравится тем, кто устал от "Шубы" и "Оливье", которые требуют немало времени.

Напомним, ранее мы уже рассказывали,как приготовить мясной салат на праздник "Мужской Каприз".

Кроме того, недавно появился рецепт трех необычных закусок из красной икры к праздничному столу.

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