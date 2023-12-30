Салат з пекінської капусти: рецепт смачної і корисної страви

Пекінська капуста - смачний та бюджетний продукт, який може стати чудовою основою для легкого та дуже смачного салату. На Новий рік така страва стане вдалим доповненням до гарніру та точно сподобається тим, хто не хоче набрати зайву вагу.

Як приготувати простий салат з пекінської капусти на свята, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Smachno .

Для приготування цієї страви вам знадобиться усього декілька хвилин. Спочатку підготуйте продукти, вам потрібні такі інгредієнти:

пекінська капуста - 400 г.

сира куряча грудка - 3 штуки

пармезан 100 г.

кунжут

оливкова олія

білий бальзамічний оцет

сіль.

Почнемо приготування. Промийте, обсушіть та підсолить грудку. Обсмажте її на соняшниковій олії, але ще можете додати трохи вершкового. Коли м'ясо покриється золотою скоринкою та просмажиться усередині - знімайте пательню з вогню. Дайте курці охолонути, а потім наріжте її кубиками.

Потім наріжте капусту, додайте до неї курку. Натріть пармезан, а кунжут беріть на смак (комусь подобається багато зерняток у салаті, а хтось додає зовсім мало). Змішайте усі інгредієнти, додайте трохи оливкової олії та бальзамічного оцту.

На цьому все. Простий і смачний салат готується дуже швидко. Вам не потрібно відварювати та чистити інгредієнти заздалегідь, а тому ця страва точно сподобається тим, хто втомився від "Шуби" та "Олів'є", які вимагають чимало часу.