Три необычных закуски из красной икры к праздничному столу
Красная икра – это очень вкусная и полезная закуска. С ней вы можете сделать необычные блюда. которые приятно удивят.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блоггера Дарью Дорошкевич в Instagram.
Три необычных закуски с икрой
Свекольные конвертики
Одну запеченную свеклу тонко нарезать кружочками, разрезать кружок пополам.
Сделать начинку: 100 г крем-сыра смешать с 1 чайной ложкой чабреца.
Выложить начинку на половинку кружочка, накрыть второй половинкой. Сверху выложить много красной икры. Это блюдо подойдет, если вы купили пересоленную икру – свекла компенсирует излишнюю соленость.
Оладьи с икрой
Просто готовите оладьи, но очень маленькие. Сверху выкладываете икру, украшаете зеленью. Традиционный вкус и необычная подача.
Яйца с икрой
Отварить 3 яйца. Разрезать яйца пополам. Достать желтки, смешать их с 75 г крем-сыра, обязательно подсолить (можно еще зеленые добавить). Начинку заложить на место желтка, сформировать горочку, сверху выложить много икры.
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