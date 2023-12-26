Три необычных закуски из красной икры к праздничному столу

Красная икра – это очень вкусная и полезная закуска. С ней вы можете сделать необычные блюда. которые приятно удивят.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блоггера Дарью Дорошкевич в Instagram.

Три необычных закуски с икрой

Свекольные конвертики

Одну запеченную свеклу тонко нарезать кружочками, разрезать кружок пополам.

Сделать начинку: 100 г крем-сыра смешать с 1 чайной ложкой чабреца.

Выложить начинку на половинку кружочка, накрыть второй половинкой. Сверху выложить много красной икры. Это блюдо подойдет, если вы купили пересоленную икру – свекла компенсирует излишнюю соленость.



Оладьи с икрой

Просто готовите оладьи, но очень маленькие. Сверху выкладываете икру, украшаете зеленью. Традиционный вкус и необычная подача.



Яйца с икрой

Отварить 3 яйца. Разрезать яйца пополам. Достать желтки, смешать их с 75 г крем-сыра, обязательно подсолить (можно еще зеленые добавить). Начинку заложить на место желтка, сформировать горочку, сверху выложить много икры.