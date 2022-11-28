Салат из макарон накормит всю семью: вкусно, быстро и питательно!

Макаронный салат – это быстро, практично, питательно, вкусно! Он отлично заходит и теплым, и холодным, и по этому рецепту можно накормить всю семью.

Составляющие:

макароны – 350 г

твердый сыр – 150 г

колбаса – 150 г

кукуруза – 250 г

помидор – 1 шт.

горчица – 1 ст. л.

томатный соус – 1 ст. л.

масло – 25 мл

соль, перец, травы (орегано, базилик, укроп) – по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите макароны жестких сортов. Нарежьте ветчину или колбасу крупными кубиками. Так же нарежьте сыр и помидор. Добавьте консервированную кукурузу.

Посолите, поперчите по вкусу, добавьте любимые специи. Смешайте масло, томатный соус и горчицу.

Заправьте салат и тщательно все перемешайте.

Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Такое блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.