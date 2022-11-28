Салат из макарон накормит всю семью: вкусно, быстро и питательно!
Скриншот: Салат из макарон
Макаронный салат – это быстро, практично, питательно, вкусно! Он отлично заходит и теплым, и холодным, и по этому рецепту можно накормить всю семью.
Рецептом разделились на канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- макароны – 350 г
- твердый сыр – 150 г
- колбаса – 150 г
- кукуруза – 250 г
- помидор – 1 шт.
- горчица – 1 ст. л.
- томатный соус – 1 ст. л.
- масло – 25 мл
- соль, перец, травы (орегано, базилик, укроп) – по вкусу
Пошаговое приготовление
Отварите макароны жестких сортов. Нарежьте ветчину или колбасу крупными кубиками. Так же нарежьте сыр и помидор. Добавьте консервированную кукурузу.
Посолите, поперчите по вкусу, добавьте любимые специи. Смешайте масло, томатный соус и горчицу.
Заправьте салат и тщательно все перемешайте.
Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Такое блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.
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