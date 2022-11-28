ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Салат из макарон накормит всю семью: вкусно, быстро и питательно!

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 08:30
Салат из макарон накормит всю семью: вкусно, быстро и питательно! Скриншот: Салат из макарон
Автор: Светлана Мащенко

Макаронный салат – это быстро, практично, питательно, вкусно! Он отлично заходит и теплым, и холодным, и по этому рецепту можно накормить всю семью.

Рецептом разделились на канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • макароны – 350 г
  • твердый сыр – 150 г
  • колбаса – 150 г
  • кукуруза – 250 г
  • помидор – 1 шт.
  • горчица – 1 ст. л.
  • томатный соус – 1 ст. л.
  • масло – 25 мл
  • соль, перец, травы (орегано, базилик, укроп) – по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите макароны жестких сортов. Нарежьте ветчину или колбасу крупными кубиками. Так же нарежьте сыр и помидор. Добавьте консервированную кукурузу.

Посолите, поперчите по вкусу, добавьте любимые специи. Смешайте масло, томатный соус и горчицу.

Заправьте салат и тщательно все перемешайте.

Добавьте всю смесь к горячим отварным макаронам. Такое блюдо будет вкусным как холодным, так и горячим.

Раньше мы писали, как приготовить салат, вкуснее Мимозы.

Также читайте, как приготовить салат Белочка.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт салаты Рецепты