Салат з макаронів нагодує всю сім'ю: смачно, швидко і поживно!
Скріншот: Салат з макаронів
Макаронний салат - це швидко, практично, поживно, смачно! Він смакує і теплим, і холодним, і за цим рецептом можна нагодувати всю сім'ю.
Рецептом поділилися на каналі Onyshkevychi.
Складники:
- макарони - 350 г
- твердий сир - 150 г
- ковбаса - 150 г
- кукурудза - 250 г
- помідор - 1 шт.
- гірчиця - 1 ст. л.
- томатний соус - 1 ст. л.
- олія - 25 мл
- сіль, перець, трави (орегано, базилік, кріп) - до смаку
Покрокове приготування
Відваріть макарони твердих сортів. Наріжте шинку чи ковбасу крупними кубиками. Так само наріжте твердий сир і помідор. Додайте консервовану кукурудзу.
Посоліть, поперчіть до смаку, додайте улюблені спеції. Змішайте олію, томатний соус і гірчицю.
Заправте салат і ретельно все перемішайте.
Додайте всю суміш до гарячих відварених макаронів. Така страва смакуватиме як холодною, так і гарячою.
Раніше ми писали, як приготувати салат, смачніший за Мімозу.
Також читайте, як приготувати салат Білочка.