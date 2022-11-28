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Салат з макаронів нагодує всю сім'ю: смачно, швидко і поживно!

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Понеділок 28 листопада 2022 08:30
Салат з макаронів нагодує всю сім'ю: смачно, швидко і поживно! Скріншот: Салат з макаронів
Автор: Світлана Мащенко

Макаронний салат - це швидко, практично, поживно, смачно! Він смакує і теплим, і холодним, і за цим рецептом можна нагодувати всю сім'ю.

Рецептом поділилися на каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • макарони - 350 г
  • твердий сир - 150 г
  • ковбаса - 150 г
  • кукурудза - 250 г
  • помідор - 1 шт.
  • гірчиця - 1 ст. л.
  • томатний соус - 1 ст. л.
  • олія - 25 мл
  • сіль, перець, трави (орегано, базилік, кріп) - до смаку

Покрокове приготування

Відваріть макарони твердих сортів. Наріжте шинку чи ковбасу крупними кубиками. Так само наріжте твердий сир і помідор. Додайте консервовану кукурудзу.

Посоліть, поперчіть до смаку, додайте улюблені спеції. Змішайте олію, томатний соус і гірчицю.

Заправте салат і ретельно все перемішайте.

Додайте всю суміш до гарячих відварених макаронів. Така страва смакуватиме як холодною, так і гарячою.

Раніше ми писали, як приготувати салат, смачніший за Мімозу.

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