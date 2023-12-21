Идеальный рецепт майонеза за 3 минуты: рецепт от победителя "МастерШеф"

Самый вкусный майонез - этот тот, который вы приготовили собственными руками. В рецепте этого соуса нет ничего сложного и приготовить его можно самостоятельно буквально за 3 минуты. В канун праздников рецепт домашнего майонеза точно понадобится многим кулинарам.

Как приготовить идеальный майонез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео победителя 7 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Вадима Бжезинского в Instagram.