Идеальный рецепт майонеза за 3 минуты: рецепт от победителя "МастерШеф"
Самый вкусный майонез - этот тот, который вы приготовили собственными руками. В рецепте этого соуса нет ничего сложного и приготовить его можно самостоятельно буквально за 3 минуты. В канун праздников рецепт домашнего майонеза точно понадобится многим кулинарам.
Как приготовить идеальный майонез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео победителя 7 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Вадима Бжезинского в Instagram.
Что вам понадобится:
- Масло растительное - 300 мл
- Яйца - 2 шт.
- Чеснок - 0,5 зубчика
- Лимон (сок) - 2 ч. ложки
- Горчица - 2 ч. ложки
- Соль, перец
Как приготовить идеальный майонез
В чашу блендера поместите яйца, чеснок, горчицу, лимонный сок. Добавьте соль и перец, потом растительное масло. А далее - взбейте блендером до получения однородной массы.
Если вы хотите получить более густой майонез, то количество растительного масла стоит уменьшить на 70 мл.
"Даю тысячу процентов - вкуснее и полезнее магазинного. Майонезные салаты - новогодняя классика. Майонез - самый популярный соус в украинской домашней кухне. Без него невозможно представить праздничные салаты, намазки на хлеб и много запеченных блюд", - комментирует своей рецепт Вадим Бжезинский.
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