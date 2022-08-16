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Садовий пояснив, хто розганяє мовні скандали у Львові: їм вони потрібні

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Львів, Вівторок 16 серпня 2022 17:11
Садовий пояснив, хто розганяє мовні скандали у Львові: їм вони потрібні Фото: мер Львова Андрій Садовий пояснив причину мовних скандалів (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що мовні скандали в західних областях розганяють спеціально і цим займається російська агентура. Представники цієї агентури знаходяться на території нашої країни вже дуже багато років, і вони є практично у всіх областях.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю для "Слава+".

Мер Львова вважає, що російська агентура працює досі в багатьох областях України. Вона присутня в нашій країні ще з часів СРСР.

"За часів Радянського Союзу, кількість КДБ-шної агентури у Львівській області була однією з найвищої в Україні. Звичайно ж, тут же опір тривав до 1956 року, тому вони повинні були пронизувати всі наші пласти нашого життя. І навіть в 1990-х роках багато жителів кричали "За незалежну Україну", і вони теж це робили, тому що таке було завдання", - пояснив Садовий.

Він додав, що саме через таку агентуру українці після своєї незалежності не отримали очікуваних успіхів. Були "корисні ідіоти", "провокатори", які системно і планомірно мутили воду, закручували та розкручували.

Мер Львова зазначає, що в мовних скандалах в західних областях країни теж винна російська агентура, яка спеціально зіштовхує українців між собою.

"Це російська агентура чітко зіштовхує, тому що їм потрібні скандали. Знаєте, в чому специфіка нашого міста? Людина сюди приїжджає і починає говорити українською мовою. А скандали - поодинокі випадки, роздуті. Я б так сказав. Тому що, в принципі, будь-яка людина, яка живе в Україні, вона знає мову, вона розуміє мову. Можливо, хтось не хотів використовувати мову, але зараз вона вже зрозуміла, що потрібно говорити рідною мовою, що себе ідентифікуєш, що ти громадянин, і що ти не москаль", - пояснив мер Львова.

Він додав, що вважає російську мову - мовою окупанта, а все, що пов'язано з Росією ми повинні відкинути на 50 років мінімум і без дискусій.

"Можна говорити, що там є художники, там є творча інтелігенція, але вибачте мені, вони всі працюють на режим. А цей режим сьогодні вбиває наших безневинних громадян нашої держави", - підсумував Андрій Садовий.

До речі, раніше ми писали про те, які програми вам допоможуть швидше перейти на українську мову.

А також розповідали про те, як українською мовою звучатимуть назви кольорів, про які ви раніше не знали.

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Андрій Садовий языковой скандал
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