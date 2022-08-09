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Найкращі додатки, аби перейти на українську мову якомога швидше

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Вівторок 09 серпня 2022 18:00
Найкращі додатки, аби перейти на українську мову якомога швидше Колаж РБК-Україна: Найкращі додатки, аби перейти на українську мову
Автор: Микита Мельников

Багато українців, хто ще до 24 лютого спілкувався в побуті російською, бо так говорили в родині, навчили в дитинстві і так далі, прагнуть перейти на українську і вільно володіти рідною мовою. Проте задача може бути непростою.

На щастя, є спеціальні додатки, які стануть вам в нагоді. Про це детально - в нашому матеріалі Styler нижче.

Вчимо і граємо. Українська мова

Завдяки цьому додатку, ви зможете вивчати українську мову граючи. Цей додаток чудово підходить, як для вивчення правопису, так і для орфографії.

Найкращі додатки, аби перейти на українську мову якомога швидшеВчимо і граємо. Українська мова (скриншот)

Український правопис

В цьому застосунку, ви зможете з легкістю освоїти правопис. Навчатись тут можна у трьох режимах: "до помилки", "на оцінку" та "помилки".

Найкращі додатки, аби перейти на українську мову якомога швидшеУкраїнський правопис (скриншот)

ЗНО 2022. Українська мова і література

Мабуть, найкращий застосунок для практичних та теоретичних занять в телефоні. Тут ви знайдете теорію та зможете пройти тести для закріплення знань.

Найкращі додатки, аби перейти на українську мову якомога швидшеЗНО 2022. Українська мова і література (скриншот)

Дієві поради

Перейти на українську мову допоможуть "три кити" у вивчені будь-якої мови це - література, правопис та практика.

Також слід максимально оточити себе мовою, яку ви хочете вивчити. Відтак, вкажіть українську в налаштуваннях телефону, застосунків та сайтів, де це можливо.

Якщо хочете поглибитись у вивчення мови й точно знати, де ставиться наголос у слові "ненависть", радимо ознайомитися з книгами відомого мовознавця Олександра Пономарева.

Зараз можна знайти в інтернеті його книги онлайн. Зокрема, "Культура слова: мовностилістичні поради" - стане вашою настільною книгою.

Найкращі додатки, аби перейти на українську мову якомога швидше

Крім того, в пригоді стануть блогери. Зокрема Андрій Шимановський, який в форматі вайнів пояснює українцям, як правильно говорити, щоб не грішити суржиком.

Звісно, головне це практика, не бійтеся використовувати українську, адже усі хто намагається слідувати принциповому вибору гідні поваги.

Раніше ми писали про 5 граматичних рис української мови, яких нема в російській.

Також читайте, що українці вигадали "Словник сучасної мови".

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