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Садовый объяснил, кто разгоняет языковые скандалы во Львове: им они нужны

Новина українською →
Львов, Вторник 16 августа 2022 17:11
Садовый объяснил, кто разгоняет языковые скандалы во Львове: им они нужны Фото: Мэр Львова Андрей Садовый объяснил причину языковых скандалов (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что языковые скандалы в западных областях разгоняют специально и этим занимается российская агентура. Представители этой агентуры находятся на территории нашей страны уже очень много лет, и они есть практически во всех областях.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью для "Слава+".

Мэр Львова считает, что российская агентура работает до сих пор во многих областях Украины. Она присутствует в нашей стране еще со времен СССР.

"Во времена Советского Союза, количество КГБ-шной агентуры во Львовской области была одной из наивысшей в Украине. Конечно же, тут же сопротивление продолжалось до 1956 года, поэтому они должны были пронизывать все наши пласты нашей жизни. И даже в 1990-х годах многие жители кричали "За независимую Украину", и они тоже это делали, потому что такая была задача", - пояснил Садовый.

Он добавил, что именно из-за такой агентуры украинцы после своей независимости не получили ожидаемых успехов. Были "полезные идиоты", "провокаторы", которые системно и планомерно мутили воду, закручивали и раскручивали.

Мэр Львова отмечает, что в языковых скандалах в западных областях страны тоже виновата российская агентура, которая специально сталкивает украинцев между собой.

"Это российская агентура четко сталкивает, потому что им нужны скандалы. Знаете, в чем специфика нашего города? Человек сюда приезжает и начинает говорить на украинском языке. А скандалы - единичные случаи, раздутые. Я бы так сказал. Потому что, в принципе, любой человек, который живет в Украине, он знает язык, он понимает язык. Возможно, кто-то не хотел использовать язык, но сейчас он уже понял, что нужно говорить на родном языке, что себя идентифицируешь, что ты гражданин, и что ты не москаль", - объяснил мэр Львова.

Он добавил, что считает русский язык - языком оккупанта, а все, что связано с Россией мы должны отбросить на 50 лет минимум и без дискуссий.

"Можно говорить, что там есть художники, там есть творческая интеллигенция, но простите меня, они все работают на режим. А этот режим сегодня убивает наших невинных граждан нашего государства", - подытожил Андрей Садовый.

Кстати, ранее мы писали о том, какие приложения вам помогут побыстрее перейти на украинский язык.

А также рассказывали о том, как на украинском языке будут звучать названия цветов, о которых вы ранее не знали.

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Андрей Садовый языковой скандал
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