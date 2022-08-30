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У КМДА розповіли, як працюватимуть садки у Києві

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 18:33
У КМДА розповіли, як працюватимуть садки у Києві Фото: у КМДА розповіли про роботу дитячих садків у столиці (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві садочки зможуть відвідувати діти батьків, які працюють чи служать в армії або правоохоронних структурах. Таке рішення було ухвалено з метою безпеки малюків і щоб дошкільні заклади не були перевантажені.

Про це повідомили заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, передає LB.ua.

У ході брифінгу 30 серпня чиновники зазначили, що правила відвідування дитячих садків столиці не змінилися - вони базуються на рішенні Ради оборони Києва, ухваленому в травні.

При цьому Мондриївський уточнив, що батьки діток, які допускаються до садків, можуть працювати не лише безпосередньо на виробництві, а й дистанційно. Йдеться, в тому числі й про фізособ підприємців - ФОПів.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради оборони Києва, підставою для прийому дітей до садків, у яких є укриття, є довідки від обох батьків про те, що вони працюють.

У КМДА вважають, що якщо є можливість виховувати малюка вдома - це безпечніше з точки зору взаємин дитина-батьки. Якщо немає можливості бути з дитиною, тоді працюють садки, де є укриття.

У КМДА розповіли, як працюватимуть садки у Києві

Чиновники КМДА Валентин Мондриївський та Олена Фіданян (фото: kyivcity.gov.ua)

При цьому непрацевлаштовані батьки не зможуть влаштувати своїх дітей у садочки, навіть якщо там достатньо місць в укритті.

"Я не бачу в цьому сенсу. Логіка в безпеці дітей. Якщо батько та мама працюють, то у них є можливість дитини в садок віддати. Навіть якщо вони працюють вдома і їм потрібен час на роботі. Якщо вони не працюють і не хочуть приділяти дитині час, то ми цього не підтримуємо", - сказав Мондриївський.

Якщо в укритті садка не вистачає місць для всіх діток, тоді пропонуються інші заклади.

Наразі у столиці є укриття у понад 300 садках, а працюють - близько 40 закладів, таким чином є суттєвий запас вільних місць у дитсадках. У КМДА пояснюють, що решту відкриватимуть відповідно до кількості заявок батьків.

Нагадаємо, раніше ми публікували інструкцію, як записати дитину в садок Києва онлайн.

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