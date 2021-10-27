ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Саакашвілі після депортації Гордона зробив різку заяву

Новость на русском →
Грузія, Середа 27 жовтня 2021 17:12
Саакашвілі після депортації Гордона зробив різку заяву Фото: Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Михайло Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, різко відреагував на депортацію журналістів Дмитра Гордона, Олесі Бацман, а також керівника Офісу простих рішень і результатів Марії Барабаш з Грузії назад до України.

Про це 27 жовтня Саакашвілі написав у своєму Facebook.

Колишній президент Грузії зазначив, що сьогодні українських представників ЗМІ та чиновника не пустили в країну в аеропорту Тбілісі й загорнули назад без пояснення причин. Так, ті, хто прилетів, будуть депортовані.

Саакашвілі побачив у такому рішенні грузинської сторони грубе порушення прав людини і принципів демократії, а також доказ заангажованості справи проти нього.

"Жодних об'єктивних причин для такого кроку у влади Грузії не було. Це чергове грубе порушення принципів демократії, прав людини та свідчення тому, що справа проти Саакашвілі не має нічого спільного із правосуддям", - йдеться в публікації.

Також Саакашвілі виклав у мережі пост Марії Барабаш з відео, на якому Гордон в аеропорту розповідає про не допуск до Грузії й оголошення про те, що в'їзд для них заборонений.

Журналіст зазначив, що прилетів сюди для участі в роботі Академії Дмитра Гордона, і планував відвідати у в'язниці в Руставі Саакашвілі, який знаходиться 27 діб за ґратами. Гордон додав, що депортацію він пов'язує "зі своєю публічною позицією про захист Михайла Саакашвілі", а рішення грузинської сторони назвав "абсолютно безглуздим".

Відео: Дмитра Гордона не пустили до Грузії та депортують до України

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова відвідала Михайла Саакашвілі у грузинській в'язниці, дізналася про стан його здоров'я та його плани щодо голодування та переведення до лікарні.

Також повідомлялося, що ув'язненому в Грузії Саакашвілі вже надавав допомогу реаніматолог.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитрий Гордон Міхеіл Саакашвілі
LITE
Свято 27 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 27 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела