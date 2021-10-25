Голодує 25 день. Саакашвілі у в'язниці знадобилася допомога реаніматолога
В аналізах Михайла Саакашвілі впав один з життєвих показників до критичного рівня. У зв'язку з цим колишньому президенту Грузії потрібна була допомога реаніматолога.
Про це заявив адвокат Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі, передає РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".
Адвокат додав, що зараз колишній грузинський лідер входить в ту фазу голодування, коли його стан може погіршитися в будь-який момент і йому може знадобитися негайна медична допомога.
Зазначимо, що Саакашвілі голодує вже 25 днів. Він відмовляється від прийому їжі під час ув'язнення, але згоден на медикаментозне втручання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі на 22-й день голодування знадобилася медична допомога - в тюремній лікарні Руставі йому зробили переливання крові.
Саакашвілі повернувся до Грузії в кінці вересня перед місцевими виборами, попри те, що там щодо нього винесені вироки до тюремного терміну.