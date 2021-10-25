Голодує 25 день. Саакашвілі у в'язниці знадобилася допомога реаніматолога

В аналізах Михайла Саакашвілі впав один з життєвих показників до критичного рівня. У зв'язку з цим колишньому президенту Грузії потрібна була допомога реаніматолога.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі, передає РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online" .

Адвокат додав, що зараз колишній грузинський лідер входить в ту фазу голодування, коли його стан може погіршитися в будь-який момент і йому може знадобитися негайна медична допомога.

Зазначимо, що Саакашвілі голодує вже 25 днів. Він відмовляється від прийому їжі під час ув'язнення, але згоден на медикаментозне втручання.