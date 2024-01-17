﻿S.T.A.L.K.E.R. 2: стала известна дата выхода долгожданной игры (видео)

Разработчики из студии GSC Game World объявили "окончательную" дату выхода своего шутера с открытым миром в постапокалиптическом стиле - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Анонс был сопровожден кратким трейлером.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2 .

Новые подробности игры

Изначально планировалось выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 28 апреля 2022 года, однако дата релиза неоднократно переносилась: сначала на 8 декабря 2022 года, затем на 2023 год, и, наконец, на первый квартал 2024 года (утечки указывали на середину февраля).

Однако, как стало известно, игра снова не будет выпущена в установленные сроки. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поступит в продажу лишь 5 сентября 2024 года для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Релиз также будет доступен в сервисе Game Pass.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl объяснили последний перенос необходимостью довести до совершенства техническую составляющую игры, на которую пользователи, опробовавшие публичные демоверсии проекта, высказывали замечания.

Графика в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: Epic Games)

Хотя цель была ясна, и команда стремилась к релизу в первом квартале, на начало 2024 года шутер все еще имел технические несовершенства, что привело к решению GSC о дополнительной отсрочке.

"Мы знаем, что вам не терпится не меньше нашего. Но подготовка путешествия в Зону должна пройти гладко и по плану. Спасибо за терпение и поддержку. Будьте готовы увидеть намного больше по игре на протяжении этого года", - заверила GSC.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают уникальный постапокалиптический мир, нелинейный сюжет с последствиями принимаемых решений, несколько концовок, хардкорный геймплей и графику на движке Unreal Engine 5.