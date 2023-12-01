Новые детали про S.T.A.L.K.E.R. 2: нелинейный сюжет на 40 часов, 4 варианта концовки и многое другое

Украинская студия GSC Game World представила новый трейлер для STALKER 2: Heart of Chornobyl и подчеркнула, что релиз игры запланирован на первый квартал 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт о видеоиграх в Китае Gamersky .

Как сообщают в GSC, сюжет в игре STALKER 2 нелинейный, и его развитие зависит от решений игрока, что делает время прохождения неопределенным; однако основная сюжетная линия занимает около 40 часов.

Центральная сюжетная линия имеет четыре возможных концовки. Побочные задачи предлагают альтернативные варианты завершения и влияют на основной сюжет. Полный объем повествовательного контента невозможно увидеть за прохождение.

Геймплей обещает быть хардкорным и игроки должны выживать без явных подсказок. Важные элементы включают бинтование ран для остановки кровотечения.

В игре STALKER 2: Heart of Chornobyl каждый монстр имеет собственную систему искусственного интеллекта, придающую им уникальное поведение. К примеру, дикие собаки не нападут поодиночке, но если они в группе, то могут попытаться охотиться на игрока.

У каждого зверя своя модель поведения (фото: Epic Games)

Для демонстрации геймплея использовалась система хранения в контрольных точках, но в финальной версии будет классическая система хранения где угодно.

Релизная версия будет включать специальные пособия, которые помогут игрокам улучшить свои навыки выживания в опасном мире, что отсутствует в демо-версии.

В игре будет стелс со скрытым добиванием ножом, модификации оружия (нужно найти особых NPC) и его характеристик, редкие "стволы" (в том числе из научной фантастики) и возможность использовать в бою окружение.

Ни один враг в игре не переживет прямого попадания в голову (фото: Gamersky)

На консолях Xbox разработчики стремятся достичь 60 кадров в секунду в режиме производительности (с возможностью выбора режима качества), а системные требования для ПК будут объявлены поближе к релизу, хотя GTX 1060 планируется оставить в категории "минимум".

Премьера STALKER 2: Heart of Chornobyl ожидается в первом квартале 2024 года на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass. На данный момент игра находится в стадии полировки, и точная дата релиза будет объявлена позже.