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Ринок землі в Україні: скільки коштуватиме один гектар чорнозему

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П'ятниця 02 липня 2021 10:59
Ринок землі в Україні: скільки коштуватиме один гектар чорнозему Названо вартість одного гектара землі в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 1 липня 2021 року відкрився ринок землі й вже почали проводити перші угоди. Громадяни України тепер можуть купувати та продавати землю, але не більше 100 гектарів.

Ціну одного гектара чорнозему вже порахували в Держгеокадастрі. Про це повідомляє ТСН.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, мінімальна ціна за один гектар чорнозему – 27,5 тисячі гривень. За кожною ділянкою стежитиме Геокадастр та системи моніторингу Міністерства юстиції.

Варто відзначити, що перед угодою купівлі або продажу землі нотаріус буде зобов'язаний перевірити покупця на предмет володіння землею. Буде враховуватися не тільки, скільки землі є у володінні у покупця, але і те, чим володіють його родичі.

У Держгеокадастрі додали, що у відкритому доступі вже є дані про тих, хто володіє землею в розмірі 100 гектарів, які дозволені нормою.

Іноземні громадяни до ринку землі в Україні не допущені. Також заборонені будуть такі угоди для тих, у кого є санкції на покупку землі. Не зможуть купити ділянку землі й ті, хто не зможе пояснити походження своїх коштів на таку покупку.

У першому періоді відкритого ринку землі, який триватиме до 1 січня 2024 року, купувати землю зможуть лише громадяни України, територіальні громади та держава.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи знадобляться для продажу землі.

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