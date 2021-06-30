Відкриття ринку землі: які документи потрібні для продажу
З 1 липня в Україні почне працювати ринок землі. Стало відомо, які документи будуть потрібні для її продажу та оформлення.
Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко на своїй сторінці у Facebook.
"Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та вказаний пакет документів зможе гарантувати вам право користування, володіння розпорядження земельною ділянкою й допоможе уникнути багатьох ризиків", - запевнив міністр агрополітики.
Для продажу земельної ділянки у власника повинен бути її кадастровий номер, зареєстроване право власності та виписка з Держреєстру прав власності (у паперовому або електронному вигляді).
Наявність кадастрового номера на земельну ділянку можна перевірити на публічній кадастровій карті України. Якщо номер відсутній - за виготовленням технічної документації по встановленню або відновленню меж ділянки можна звернутися до розробника документації із землеустрою. Також реєстрацію права власності в державному реєстрі прав на нерухоме майно можна оформити в сільських, селищних і міських радах, у нотаріусів і в центрах надання адміністративних послуг.
Щоб зареєструвати право власності власник ділянки повинен надати витяг з Державного земельного кадастру, копію та оригінал паспорта та ідентифікаційного коду, квитанцію про адміністративний збір або документ, який підтверджує звільнення від нього, а також документ про право власності на ділянку (договори купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину, державний акт права власності). Після реєстрації права власності на землю власник отримує паперову або електронну виписку з Держреєстру прав.
Нагадаємо, що після відкриття ринку землі в Україні почне діяти мораторій на продаж землі на окупованих територіях. Його можуть скасувати тільки після деокупції-повідомив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький. До цього моменту будь-які угоди з продажу землі на лінії зіткнення будуть незаконними. Тарас Висоцький запевнив, що на підконтрольні Україні райони Донецької та Луганської області дані обмеження не будуть поширюватися, і власники землы з цих регіонів зможуть здійснювати операції з її купівлі/продажу.
Громадянам Росії, а також представникам ОРДЛО, купувати землю в Україні буде заборонено, за чим стежитимуть правоохоронні органи. Представники інших країн поки також не можуть купувати землю на території України через діючий мораторій до 2024 року, який може бути скасовано окремим рішенням влади.
Нагадаємо, що з 1 липня можна буде продавати землю громадянам України, фізособам, не більше 1 га в одні руки. До цього закон дозволяв продавати ділянки землі тільки до 2 га. Покупцеві необхідно буде довести легальність джерела походження грошей на покупку.
У даний час в Україні знаходиться 33 млн га землі, яку можна буде продавати з 1 липня, а також 5 млн га землі, що не підлягає продажу. Це державні землі і землі, що належать територіальним громадам - їх ринок землі не торкнеться.