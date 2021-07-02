Рынок земли в Украине: сколько будет стоит один гектар чернозема

В Украине с 1 июля 2021 года открылся рынок земли и уже начали проводить первые сделки. Граждане Украины теперь могут покупать и продавать землю, но не более 100 гектаров.

Цену одного гектара чернозема уже посчитали в Держгеокадастре. Об этом сообщает ТСН.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, минимальная цена за один гектар чернозема – 27,5 тысячи гривен. За каждым участком будет следить Геокадастр и системы мониторинга министерства юстиции.

Стоит отметить, что перед сделкой покупки или продажи земли нотариус будет обязан проверить покупателя на предмет владения землей. Будет учитываться не только, сколько земли есть во владении у покупателя, но и то, чем владеют его родственники.

В Держгеокадастре добавили, что в открытом доступе уже есть данные о тех, кто владеет землей в размере 100 гектаров, которые разрешены нормой.

Иностранные граждане к рынку земли в Украине не допущены. Также запрещены будут такие сделки для тех, у кого есть санкции на покупку земли. Не смогут купить участок земли и те, кто не сможет объяснить происхождение своих средств на такую покупку.

В первом периоде открытого рынка земли, который продлится до 1 января 2024 года, покупать землю смогут лишь граждане Украины, территориальные общины и государство.