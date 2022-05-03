Рибалки під Києвом врятували 2 тисячі людей від голоду та окупації: дивіться відео про героїв

Рибалки зі Страхолісся Київської області розповіли, як врятували від голоду та окупації дві тисячі людей. Вони перевозили в човнах через Київське водосховище мешканців сіл і міст, де велися найзапекліші бойові дії.

Про це йдеться в сюжеті Української правди

"Було три матраса, садилося від 10 до 15, найбільше 16 людей за один раз, і вивозили на той бік Київського водосховища", - розповідає один з чоловіків.

Місцева мешканка Альона Алієва розповідає, що вранці 24 лютого мешканці села поїхали за продуктами в Іванкове, а веж ввечері поруч з селом стояли танки. Більше 800 людей лишилися в капкані, в пастці. В село поприїздили біженці з інших, менш безпечних сіл.

В Страхоліссі мешкає багато рибалок. Вони ловили рибу, роздавали людям, виживали самі.

Тетяна Білаш дуже боїться води, а ще вона була вагітна. Каже, було дуже страшно - пливли близько 1,5 години. Після цього її поклали до пологового Києва, де вона народила хлопчика, якого назвали Андрійком.

Рибалки переправили близько двох тисяч людей за весь час.