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Рыбаки под Киевом спасли 2 тысячи человек от голода и оккупации: смотрите видео о героях

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Киевская область, Вторник 03 мая 2022 12:27
Рыбаки под Киевом спасли 2 тысячи человек от голода и оккупации: смотрите видео о героях Рыбаки под Киевом спасли 2 тысячи человек от голода и оккупации
Автор: Светлана Мащенко

Рыбаки из Страхолесья Киевской области рассказали, как спасли от голода и оккупации две тысячи человек. Они перевозили в лодках через Киевское водохранилище жителей сел и городов, где велись ожесточенные боевые действия.

Об этом говорится в сюжете Украинской правды

"Было три матраса, садилось от 10 до 15, больше всего 16 человек за один раз, и вывозили на ту сторону Киевского водохранилища", - рассказывает один из мужчин.

Местная жительница Алена Алиева рассказывает, что утром 24 февраля жители села поехали за продуктами в Иванково, а вечером рядом с селом стояли танки. Более 800 человек остались в капкане, в ловушке. В село приехали беженцы из других, менее безопасных сел.

В Страхолесье живет много рыбаков. Они ловили рыбу, раздавали людям, выживали сами.

Татьяна Билаш очень боится воды, а еще она была беременна. Говорит, было очень страшно - плыли около 1,5 часа. После этого ее положили в роддом в Киеве, где она родила мальчика, которого назвали Андрюшей.

Рыбаки переправили около двух тысяч человек за все время.

Ранее мы писали, что украинки в Косово учатся разминировать кассетные боеприпасы и минные поля.

Также сообщалось, что 91-летняя женщина оставалась под обстрелами в Чернигове чтобы спасти картины мужа-художника.

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