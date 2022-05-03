Рыбаки под Киевом спасли 2 тысячи человек от голода и оккупации: смотрите видео о героях

Рыбаки из Страхолесья Киевской области рассказали, как спасли от голода и оккупации две тысячи человек. Они перевозили в лодках через Киевское водохранилище жителей сел и городов, где велись ожесточенные боевые действия.

"Было три матраса, садилось от 10 до 15, больше всего 16 человек за один раз, и вывозили на ту сторону Киевского водохранилища", - рассказывает один из мужчин.

Местная жительница Алена Алиева рассказывает, что утром 24 февраля жители села поехали за продуктами в Иванково, а вечером рядом с селом стояли танки. Более 800 человек остались в капкане, в ловушке. В село приехали беженцы из других, менее безопасных сел.

В Страхолесье живет много рыбаков. Они ловили рыбу, раздавали людям, выживали сами.

Татьяна Билаш очень боится воды, а еще она была беременна. Говорит, было очень страшно - плыли около 1,5 часа. После этого ее положили в роддом в Киеве, где она родила мальчика, которого назвали Андрюшей.

Рыбаки переправили около двух тысяч человек за все время.