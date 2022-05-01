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91-річна жінка лишалася під обстрілами в Чернігові, аби врятувати картини чоловіка-художника

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Чернігів, Неділя 01 травня 2022 21:18
91-річна жінка лишалася під обстрілами в Чернігові, аби врятувати картини чоловіка-художника Скріншот відео: Обстріли Чернігова пережила 91-річна жінка
Автор: Світлана Мащенко

91-річна жінка лишалася в Чернігові, попри постійні обстріли, аби вберегти картини свого чоловіка-художника. Євдокія Недашківська пережила дві війни, вона пам'ятає бомбардування Другої світової - тоді їй було 10 років. І тепер через 80 років, вона вдруге перенесла страх, голод і холод.

Про це повідомляє ТСН.

Колишня бібліотекарка відмовилася виїхати в безпечне місце заради пам'яті про покійного чоловіка. Вона прагнула вберегти десятки полотен свого чоловіка, що все життя малював рідний край.

7 березня Євдокія Миколаївна зустріла свій 91-й день народження на стільчику у ванній. Вона каже, що за стільки років ще ніколи так не сиділа, не боялась, як тепер.

Жінка добре пам'ятає свою першу війну

Тоді вона з родиною жила в Сумській області. Вона пригадує, як мама ховала її та старшу сестру на горищі.

"Мама мене вдягала в старе ганчір'я, старалася ховати. Але жодного разу намірів не було, щоб зґвалтувати (з боку німецьких військових. - Ред.)", - розповідає вона.

Вона каже, що в війну їсти не було чого. В полі збирали гнилу картоплю, рвали щавель. З цього й готували.

Зараз вона знову пережила голод

Євдокія Миколаївна каже, що сильно була виснажена, хвора, були головокружіння.

"Думала, що вже не встану. Кінець вже. Прощалася", - розповідає крізь сльози.

З чоловіком вона прожила 62 роки. Вона не могла полишити його роботи, попри вмовляння доньок, які теж лишилися в Чернігові.

Семен Недашківський - відомий чернігівський художник

Митець все життя малював рідне місто і край. Його картини виставлені в місцевому музеї, але найбільша колекція - у квартирі.

На картинах здебільшого - пейзажі, церкви.

Нагадаємо, що у Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів.

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