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Спасатели достают из ловушек животных, пострадавших в результате подрыва ГЭС: видео спасения

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Херсонская область, Вторник 06 июня 2023 11:14
Спасатели достают из ловушек животных, пострадавших в результате подрыва ГЭС: видео спасения Полицейский спас собаку, которая тонула в воде (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В ночь на 6 июня оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС. Самым глобальным последствием этого стало затопление окрестных городов и сел в Херсонской области. Спасатели эвакуируют людей, однако не забывают и о братьях наших меньших.

Видео такого спасения появилось в нескольких Telegram-каналах.

Спасение собаки в воде

На кадрах видно, что стихия подступила очень близко, и собака самостоятельно не может выбраться из воды, которая ей уже по шею. Потому полицейский идет к нему, чтобы спасти.

Можно предположить, что четвероногий запутался в чем-то под водой, из-за чего и не может двигаться. Однако, в конце концов, хвостатого все-таки спасли.

Другое видео спасения показывает оленя, сидящего на суше и трясущегося от ужаса. Животное испуганно смотрит в сторону прибывающей воды и не может успокоиться после пережитого.

Напомним, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС зоопарк "Казкова діброва" полностью ушел под воду. Сообщается, что все животные погибли, однако эта информация еще не подтверждена.

Ранее мы подробно рассказали о ситуации в окрестных селах и городах Херсонской области.

Читайте также, как оккупанты навредили подрывом ГЭС сами себе.

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