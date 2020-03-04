Рада призначила новий Кабмін Шмигаля

В уряді залишаються вакантними посади чотирьох міністрів
Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.
Призначення нового уряду підтримали 277 нардепів.
Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:
Окремо парламентарії проголосують за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ і Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою.
При цьому в Кабміні, за словами Шмигаля, залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.
Нагадаємо, раніше Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада України призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. Так, в уряді Олексія Гончарука Шмигаль займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За проголосував 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.