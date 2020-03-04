Рада призначила новий Кабмін Шмигаля

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді залишаються вакантними посади чотирьох міністрів

Верховна рада України призначила новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Призначення нового уряду підтримали 277 нардепів.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;

- віце-прем'єр з питань євроінтеграції; Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;

- віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій; Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;

- віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації; Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;

- міністр внутрішніх справ; Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;

- міністр у справах ветеранів; Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;

- міністр молоді і спорту; Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;

- міністр охорони здоров'я; Владислав Криклій - міністр інфраструктури;

- міністр інфраструктури; Марина Лазебна - міністр соціальної політики;

- міністр соціальної політики; Денис Малюська - міністр юстиції;

- міністр юстиції; Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;

- міністр Кабінету міністрів; Ігор Уманський - міністр фінансів;

- міністр фінансів; Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій;

Окремо парламентарії проголосують за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ і Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою.

При цьому в Кабміні, за словами Шмигаля, залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.

Нагадаємо, раніше Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. Так, в уряді Олексія Гончарука Шмигаль займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За проголосував 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.