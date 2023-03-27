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Разрушение мышц, набор веса и плохие волосы. У вас тоже есть привычка, которая к этому приводит

Какая плохая привычка истощает нас (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Недосыпание - это плохая привычка, которую имеет каждый из нас. Кто-то делает это время от времени, потому что надо утром куда-то бежать, а кто-то - системно. Думать, что это проходит бесследно для организма - ошибочно, ведь последствия действительно не очень утешительны.

Как недостаточность сна влияет на наше тело, рассказала в Telegram health-эксперт Наталья Мазурик.

В чем вредность недосыпания

Если вы недоспали, в организме снижается уровень гормона лептина, который угнетает аппетит, а уровень гормона грелина, который его стимулирует, - увеличивается. Поэтому на следующий день вам хочется есть и вы можете переедать.

Повышается уровень гормона стресса - кортизола. Утихомирить его может инсулин. Последний выделяется на еду, а поскольку больше всего - на углеводы, вам будет хотеться именно вредных углеводных перекусов.

Если недосып частый, кортизол часто повышен и есть частые быстрые углеводороды, то и инсулин будет чаще прыгать.

Это будет мешать уменьшать жировой слой, если вы худеете и мешать бороться с целлюлитом.

Кроме того, повышенный кортизол разрушает мышцы, и это может усложнить набор массы, если вы для этого тренируетесь.

Также высокий кортизол истощает запасы важнейших элементов в организме, например, цинка. А это - состояние волос, ногтей, кожи.

Что делать, если недоспали

Эксперт советует при возможности компенсировать ночной недосып дневным сном. Но и это делать нужно правильно.

Спать нужно либо 15-20 минут, либо 90 минут.

После короткого 15-20-минутного сна у вас будет чувство отдыха и просыпаться вам будет легко. Ведь за это время вы не успеете погрузиться в глубокую фазу сна.

За 90 минут вы пройдете все фазы сна, поэтому так же проснетесь бодрыми.

Если проснетесь где-то между этими промежутками, будет "сонное опьянение", потому что вы прервете одну из фаз сна.

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