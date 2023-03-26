Можно ли готовить и есть проросший картофель? Держите ответ
Весной картофель неизбежно прорастает, поэтому возникает вопрос, можно ли употреблять такой корнеплод, ведь запасы еще не иссякли, а до нового урожая несколько месяцев.
Что же делать с овощами - узнайте ниже в материале Styler.
Может ли проросший картофель навредить
Картофель при неправильном хранении может накапливать в себе очень токсичное вещество - соланин. Его можно легко распознать в позеленевших клубнях. Но в ростках он также содержится, особенно когда клубни имеют доступ к свету.
Также следует обратить внимание, что проросший картофель постепенно теряет питательные вещества. Клубни увядают, сморщиваются, теряют свои питательные и вкусовые качества.
Если клубни проросли, к их обработке перед приготовлением не нужно отнестись внимательнее: обязательно удалить ростки, а еще лучше - вырезать глазки (с запасом около 1 см), откуда они проросли.
"Ростки содержат концентрацию гликоалкалоидов, соединений, которые, если вы съедите их в большом количестве, могут повлечь некоторые токсические эффекты", - говорит Брайан Силнесс, кулинарный эксперт.
Какой картофель точно нельзя есть
Если картофель мягкий на ощупь, вялый или морщинистый, выбросьте его.
Если вы разрезаете картофель, и он выглядит зеленым, его так же нужно выбросить.
Но если клубни проросли, но все еще остаются упругими, без морщин, а сами ростки маленькие, их можно готовить и употреблять в пищу. Только не забудьте отрезать проросшие части.
Какой лучший способ хранения картофеля?
Во время хранения обязательно позаботьтесь о том, чтобы картофель "дышал". Для этого вам понадобится бумажный, тканевый или сетчатый мешок, или бумажная коробка.
Хранят овощи в темном прохладном месте. Если это погреб, то мешки нельзя ставить на землю, необходимы поддоны для циркуляции воздуха. Важно, чтобы картофель не перемерз, потому что его вкус испортится, а после оттаивания - испортятся и сами клубни.
Однако полностью уберечь от прорастания, вам вряд ли удастся, ведь это - естественный процесс.
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