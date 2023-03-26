Можно ли готовить и есть проросший картофель? Держите ответ

Весной картофель неизбежно прорастает, поэтому возникает вопрос, можно ли употреблять такой корнеплод, ведь запасы еще не иссякли, а до нового урожая несколько месяцев.

Что же делать с овощами - узнайте ниже в материале Styler.

Может ли проросший картофель навредить

Картофель при неправильном хранении может накапливать в себе очень токсичное вещество - соланин. Его можно легко распознать в позеленевших клубнях. Но в ростках он также содержится, особенно когда клубни имеют доступ к свету.

Также следует обратить внимание, что проросший картофель постепенно теряет питательные вещества. Клубни увядают, сморщиваются, теряют свои питательные и вкусовые качества.

Если клубни проросли, к их обработке перед приготовлением не нужно отнестись внимательнее: обязательно удалить ростки, а еще лучше - вырезать глазки (с запасом около 1 см), откуда они проросли.

"Ростки содержат концентрацию гликоалкалоидов, соединений, которые, если вы съедите их в большом количестве, могут повлечь некоторые токсические эффекты", - говорит Брайан Силнесс, кулинарный эксперт.

Какой картофель точно нельзя есть

Если картофель мягкий на ощупь, вялый или морщинистый, выбросьте его.

Если вы разрезаете картофель, и он выглядит зеленым, его так же нужно выбросить.

Но если клубни проросли, но все еще остаются упругими, без морщин, а сами ростки маленькие, их можно готовить и употреблять в пищу. Только не забудьте отрезать проросшие части.

Какой лучший способ хранения картофеля?

Во время хранения обязательно позаботьтесь о том, чтобы картофель "дышал". Для этого вам понадобится бумажный, тканевый или сетчатый мешок, или бумажная коробка.

Хранят овощи в темном прохладном месте. Если это погреб, то мешки нельзя ставить на землю, необходимы поддоны для циркуляции воздуха. Важно, чтобы картофель не перемерз, потому что его вкус испортится, а после оттаивания - испортятся и сами клубни.

Однако полностью уберечь от прорастания, вам вряд ли удастся, ведь это - естественный процесс.