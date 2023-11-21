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Героиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского бренда

Вторник 21 ноября 2023 16:52
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Героиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского бренда Руслана Данилкина стала лицом коллекции украинского бренда (фото: instagram.com/rusya_danilkina)
Автор: Юлия Любченко

Руслана Данилкина - довольно известная украинская героиня, имеющая свою сильную историю выживания, стала лицом новой коллекции украинского бренда.

О том, как Руслана олицетворяет смысл кампейна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на официальную Instagram-страницу Эльвиры Гасановой бренда и владелицы франшизы Марии Гусак в Instagram.

Руслана Данилкина стала лицом кампейна украинского бренда

Историю Русланы Незламної, как она сама себя называет, знает вся страна, поскольку она полна мужества, силы, отваги и жажды жизни. А это очень важно, поскольку иметь такие качества после тяжелого ранения - это настоящий героизм.

Данилкина никогда не жаловалась на то, как ей тяжело и даже с имплантом вместо ноги. Именно поэтому бренд одежды Gasanova решил сделать коллаборацию с девушкой, чтобы показать, какими сильными и цветущими мы должны быть вопреки всем сложностям.

За основу коллекции взят величественный дракон - это избранный символом силы и триумфа воли украинцев. Дракон в коллекции бренда выходит за рамки привычного вида и эстетики, он демонстрирует глубокий символ для Украины и показывает нашу постоянную борьбу и окончательную победу.

Героиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского брендаГероиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского брендаГероиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского бренда

Руся Незламна стала лицом коллекции украинского бренда (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Меня зовут Руся, известная, как Незламна Руся, сегодня мы в Киеве на съемке рождественской дропа Gasanova. Этот бренд об особых вещах, а все особенное приобрело для нас иной смысл", - говорит на видео сама девушка военная.

Следовательно, этот проект имеет большой смысл и для самой Русланы, олицетворяющей силу и отвагу, а также победу. И не только всей Украины, но и личную победу над страхами и травмой.

Сама же коллекция делится на две части: повседневную и вечернюю. В повседневную линейку вошли рубашки, футболки и худи, украшенные особым изображением дракона, который создан для логотипа бренда.

А вот вечерняя часть коллекции вмещает в себя платья, корсеты и жакеты, расшитые камнями и блестящими элементами, что можно выбрать для новогоднего вечера или вечеринки.

Героиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского брендаГероиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского брендаГероиня Украины Руслана Данилкина стала лицом кампейна для украинского бренда

Скриншоты

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