"Русалка": 57-летняя Сумская показалась в бикини (фото)

Как выглядит актриса

Так, Сумская побывала в Хмельницкой области и рассказала о своем отдыхе. Его она "проиллюстрировала" кадрами у бассейна.

Актриса показалась в красном купальнике. Она позировала в бикини и с едва заметным макияжем. Примечательно, что звезда может похвастаться стройными формами.

Сумская в бикини (фото: instagram.com/olgasumska)

57-летняя актриса следит за фигурой и не теряет красоты. И сейчас Сумская часто показывает себя без макияжа, ведь не боится "честных" фото. Красный купальник, который тепепрь продемонстрировала звезда, выглядит очень эффектно, особенно на фоне голубого бассейна.

Сумская в купальнике (фото: instagram.com/olgasumska)

Как реагирует сеть

Под новыми фото появилось немало комментариев. В частности, актер Тарас Цымбалюк написал: "Багіня", а звезда "Кріпосної" Наталка Денисенко добавила: "Русалка".

Фаны тоже засыпали Сумскую комплиментами. Они пишут:

"Это вообще легально быть такой несравненно красивой?"

"Какая красивая женщина! Горжусь вами"

"Какая Вы красавица! Восхищаюсь Вами! Очаровательная и непревзойденная!"

"Очень красивая"

"Хороший купальник".

Впрочем, не все оценили новый пост. Некоторые юзеры заметили, что Сумская не просто показалась в бикини, но еще и прорекламировала гостиничный комплекс. В нем, как отметили комментаторы, "простые люди" едва ли смогут себе позволить отдых.