"Русалка": 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото)

Який вигляд має акторка

Так, Сумська побувала на Хмельниччині й розповіла про свій відпочинок. Його вона "проілюструвала" кадрами біля басейну.

Актриса показалася в червоному купальнику. Вона позувала в бікіні та з ледь помітним макіяжем. Помітно, що зірка може похизуватися стрункими формами.

Сумська в бікіні (фото: instagram.com/olgasumska)

57-річна акторка стежить за фігурою та не втрачає красу. І нині Сумська часто показує себе без макіяжу, адже не боїться "чесних" фото. Червоний купальник, який зараз продемонструвала зірка, має дуже ефектний вигляд, особливо на тлі блакитного басейну.

Сумська в купальнику (фото: instagram.com/olgasumska)

Як реагує мережа

Під новими фото з'явилося чимало коментарів. Зокрема, актор Тарас Цимбалюк написав: "Багіня", а зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко додала: "Русалка".

Фани теж засипали Сумську компліментами. Вони пишуть:

"Це взагалі легально бути такою незрівнянно гарною?"

"Яка гарна жінка! Пишаюся вами"

"Яка Ви красуня! Захоплююся Вами! Чарівна та неперевершена!"

"Дуже вродлива"

"Гарний купальник".

Втім, не всі оцінили новий допис. Деякі юзери помітили, що Сумська не просто показалася в бікіні, а ще й прорекламувала готельний комплекс. У ньому, як зазначили коментатори, "прості люди" навряд чи зможуть дозволити собі відпочинок.