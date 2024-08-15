Притула "подколол" Ефросинину. Она резко ответила (видео)

Ведущая Мария Ефросинина и ее экс-коллега и волонтер Сергей Притула едва не поссорились на камеру. Это произошло во время разговора об отдыхе на фоне полномасштабной войны, которую против Украины развязала РФ.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Ефросинина и Притула поспорили в новом выпуске ее подкаста "Квиток на Марс".

Притула "подколол" Ефросинину

На подкасте ведущая заговорила об уместности отдыха. Притула отметил, что не может себе позволить уехать в условные Карпаты, чтобы там набраться сил. А сама Ефросинина заявила, что все имеют на это право.

"Ты имеешь право поехать в Карпаты. И я имею право. Мало того, я езжу, потому что я не вывожу это в Киеве", - сказала она.

Ведущая перечислила свои проблемы и рассказала, что у нее множество дел и причин для плохого настроения. Мария отметила, что иногда ее муж-военный долго не отвечает, в Киеве она плохо спит из-за тревог.

"Я еду в Карпаты, ложусь моськой своей ненакрашенной в траву, вдыхаю, реву, сплю 28 часов. Потом снова сплю", - объяснила Ефросинина.

В ответ на это Притула решил задать необычный вопрос. Он с улыбкой сказал: "Где ты в Rixos траву нашла?".

Притула пошутил над Ефросининой (скриншот)

Ефросинина сразу сказала, что она "не ездит в Rixos". После этого она попыталась пристыдить Притулу за "подколы".

"Вот когда твоя подруга тебе говорит откровенные вещи, это защитная реакция - оборжать?" - сказала Мария.

В ответ Притула отметил, что он не пытается ее оскорбить. По словам Сергея, таким образом он хочет ее "погладить".

"Вот как хотел бы погладить - погладил бы, понимаешь, а не ржал. И вот в такие моменты я говорю: хорошо, что я хожу к психоаналитику", - резко отреагировала Ефросинина.

Сергей Притула (скриншот)

Затем Ефросинина продолжила свой рассказ о том, почему ей не стыдно за отдых в Карпатах. После этого, как отмечает ведущая, ее "отпускает", она снова может заниматься своими делами, не злится на мужа и не срывается на сына.

"Ко мне возвращаются силы. Если кто-то меня там сфотографирует сегодня и скажет: "Вот лежит мордой в траве", я скажу: "Да, потому что я знаю, что я набираюсь сил, чтобы дальше не останавливаться на своем пути", - объяснила Мария.

"Потому что я послушаю сегодня вас, или ты послушаешь сегодня тех, кто тявкает, что ты какой-то не такой - и сломаюсь. И кому станет хуже?" - добавила она.