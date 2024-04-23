Румынская чорба: рецепт необычного супа с перцем
Чорба - густой кислый суп, распространенный на территории Румынии, Молдовы, Болгарии и даже Турции. Для чорбы используют разное мясо - курятину, говядину, свинину, а вот овощные составляющие, как правило, неизменные. Однако "изюминкой" чорбы, вероятно, является квас, который добавляют в это блюдо.
О том, как готовить румынский суп чорбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Что нужно для румынской чорбы
Для того чтобы приготовить этот необычный суп с перцем, необходимы следующие ингредиенты:
- Курятина - 600 г
- Квас - 200 мл
- Вода - 2,5 л
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Перец сладкий - 1 шт.
- Перец красный острый - 1/2 шт.
- Кабачки - 1/2 шт.
- Помидоры - 3 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Перец черный, горошек - 4 шт.
- Соль - по вкусу
- Корень петрушки - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Как готовить суп чорбу
Вымойте мясо, слейте из него жидкость и нарежьте его на небольшие куски. Переложите мясо в кастрюлю, залейте водой и на среднем огне доведите до кипения. После этого снимите с поверхности воды пену и варите мясо еще 30 минут.
Вымойте и очистите овощи. Нарежьте кубиками морковь, лук и картофель - и сразу добавьте к чорбу. Варите в течение 15 минут.
После чего нарежьте на небольшие кусочки и добавьте в суп кабачок, перец и помидоры - и варите еще 30 минут на небольшом огне, накрыв кастрюлю крышкой.
Слегка подогрейте квас и влейте его за 10 минут до готовности блюда. Также добавьте соль и перец горошек. Очистите и измельчите чеснок и мытый корень петрушки, добавьте их в чорбу, перемешайте суп.
Перед подачей украсьте измельченной мытой зеленью.
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