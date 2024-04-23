Румынская чорба: рецепт необычного супа с перцем

Чорба - густой кислый суп, распространенный на территории Румынии, Молдовы, Болгарии и даже Турции. Для чорбы используют разное мясо - курятину, говядину, свинину, а вот овощные составляющие, как правило, неизменные. Однако "изюминкой" чорбы, вероятно, является квас, который добавляют в это блюдо.

О том, как готовить румынский суп чорбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba .

Что нужно для румынской чорбы

Для того чтобы приготовить этот необычный суп с перцем, необходимы следующие ингредиенты:

Курятина - 600 г

Квас - 200 мл

Вода - 2,5 л

Картофель - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Перец красный острый - 1/2 шт.

Кабачки - 1/2 шт.

Помидоры - 3 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Перец черный, горошек - 4 шт.

Соль - по вкусу

Корень петрушки - по вкусу

Зелень - по вкусу

Как готовить суп чорбу

Вымойте мясо, слейте из него жидкость и нарежьте его на небольшие куски. Переложите мясо в кастрюлю, залейте водой и на среднем огне доведите до кипения. После этого снимите с поверхности воды пену и варите мясо еще 30 минут.

Вымойте и очистите овощи. Нарежьте кубиками морковь, лук и картофель - и сразу добавьте к чорбу. Варите в течение 15 минут.

После чего нарежьте на небольшие кусочки и добавьте в суп кабачок, перец и помидоры - и варите еще 30 минут на небольшом огне, накрыв кастрюлю крышкой.

Слегка подогрейте квас и влейте его за 10 минут до готовности блюда. Также добавьте соль и перец горошек. Очистите и измельчите чеснок и мытый корень петрушки, добавьте их в чорбу, перемешайте суп.

Перед подачей украсьте измельченной мытой зеленью.