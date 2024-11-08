ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Минус 10 лет гарантировано": Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе

Пятница 08 ноября 2024 12:40
UA EN RU
"Минус 10 лет гарантировано": Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал джинсовый тренд 2000-х, который возвращается в моду, дал несколько советов женщинам, чтобы выглядеть моложе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Первый совет - уменьшаем контрастность

Чтобы выглядеть моложе, нужно уменьшить контрастность и выбирать более мягкие тона, особенно возле лица. Светлые оттенки, по словам Тана, освежают и добавляют образу легкости.

&quot;Минус 10 лет гарантировано&quot;: Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе

Скриншот

Второй совет - выбираем приглушенные оттенки

Андре Тан отметил, что лучше обратить внимание на цвета, в которые как будто добавили немного серой краски или пыли. Такие цвета всегда выглядят более природными, сглаживают черты лица, а также придают элегантности.

&quot;Минус 10 лет гарантировано&quot;: Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе

Скриншот

Третий совет - подбираем одежду, которая подчеркнет преимущества фигуры

Также дизайнер посоветовал выбирать одежду, которая гармонично будет сочетаться с внешностью, подчеркивать преимущества и скрывать недостатки. Обращаем внимание на правильно подобранный крой и ткани - они действительно могут творить чудеса.

&quot;Минус 10 лет гарантировано&quot;: Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе

Скриншот

Ткань должна быть плотной и качественной, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть изгибы фигуры.

Кто такой Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Благодаря своей деятельности был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В 1999 году прошел первый показ одежды Тана. За следующие 20 лет дизайнер представил свои коллекции на многих неделях моды не только в Украине, но и за рубежом.

В 2000 году создал торговую марку ANDRE TAN.

C 2002 года принимает участие в Украинской неделе моды - Ukrainian Fashion Week.

&quot;Минус 10 лет гарантировано&quot;: Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ранее Андре Тан назвал тренды обуви на осень та зиму 2024-2025.

Также дизайнер назвал главный цвет осени 2024.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
NEWS
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)