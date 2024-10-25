Ботфорты, замша, квадратный носок: Андре Тан назвал тренды обуви на осень та зиму 2024-2025

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных тенденциях в обувной моде на осень и зиму 2024-2025.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Ботфорты

Сапоги выше колена или, как их еще называют, ботфорты, - маст-хев осенне-зимнего сезона. Это обувь с длинным голенищем, с которой можно создать огромное количество стильных образов.

Отметим, что ботфорты изначально были изобретены как обувь всадника, помогающая ему длительное время находиться в седле: сапоги были жесткие по голенищу, практически не гнулись ни в коленях, ни в щиколотках.

Как рассказал Андре Тан, в 2024 году такая обувь может быть с каблуком или без. Самая трендовая модель на осень-зиму - ботфорты-трубы. Выбирайте трендовые оттенки: хаки, бордовые или коричневые.

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"Если ты любишь юбки и платья, эта пара точно должна быть в твое гардеробе", - подчеркнул Андре Тан.

Замшевая обувь

Замша стала трендом 2024 года, поэтому самая актуальная модель - темно-коричневые ботинки на каблуках.

"Настоящая роскошь. Они выглядят элегантно, это универсальная обувь на все времена года", - отметил стилист.

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Квадратный носок

Впервые квадратный носок появился на обуви королей и кавалеристов в XVII веке. Они носили сапоги с высоким голенищем. Главными популяризаторами высоких сапог с квадратным носком были французский король Генрих IV и английский король Карл I.

И это было далеко не из модных побуждений, а по причине хронической болезни Карла, у которого были слабые суставы ног, а жесткое голенище сапог и квадратный носок облегчали передвижение. Сапоги делали ходьбу не такой утомительной и не приносили усталость ногам. Позже на смену сапогам пришли туфли, украшенные бантами и лентами. Затем модели с квадратным носком перекочевали и в женский гардероб.

Многие из нас уже носили ботинки и туфли с квадратным носком в 1990-х, а затем в 2000-х, а теперь в 2024 году. Это могут быть ботильоны, ботинки или ботфорты.

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"При правильной стилизации они выглядят очень стильно и интересно", - рассказал Андре Тан.

Байкерский тренд

Байкерские или, как их еще называют, мотоциклетные сапоги, - вид обуви, похожий на специальную обувь для езды на мотоцикле - как правило, она отличается жесткой конструкцией и особым дизайном.

"Этот тренд подходит для смелых образов с ноткой рокерства. Если ты чувствуешь, что ты – рок-звезда, этот тренд создан именно для тебя", - подчеркнул Андре Тан.

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Ботинки-трубы

Это, по словам Андре Тана, настоящая классика, которая подходит каждой девушке.

Главное правило - свободное место возле голенища.

"Идеальный вариант для любого осеннего образа", - подчеркнул дизайнер.

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Грубые ботинки

Общее название грубых ботинок на шнуровке - гриндерсы и мартинсы, оно появилось благодаря двум брендам - Grinders и Dr. Martens. Однако сегодня есть огромное количество их вариантов: тимберленды, дезерты, сникерсы, а также армейские ботинки, берцы и т.д.

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Такие ботинки на тракторной подошве и шнуровке спереди остаются в трендах на осень и зиму.

"Они подходят ко всему - от платьев и до джинсов", - рассказал Андре Тан.