Apple изменит все. Инсайдеры раскрыли, что ждет iPhone в ближайшие годы

Apple готовит самую амбициозную линейку iPhone за всю историю бренда. Это подтверждают масштабные утечки, появившиеся на этой неделе благодаря авторитетным инсайдерам Уэйну Ма и Мин-Чи Куо.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Ранее глава аппаратного направления компании Джон Тернус уже называл будущие планы по iPhone "самыми грандиозными за все время".

Что будет с iPhone в ближайшие годы

На 2025 год линейка iPhone 17 уже выглядит следующим образом:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Новый сверхтонкий iPhone 17 Air

А вот дальше все становится еще интереснее.

2026 год (первый складной iPhone)

Весной:

iPhone 17e

Осенью:

iPhone 18 Air (размером с 17 Air)

iPhone 18 Pro (камера в угловом вырезе, без "челки")

iPhone 18 Pro Max (аналогично Pro)

iPhone 18 Fold - первый складной смартфон Apple

2027 год (шесть моделей iPhone)

Весной:

iPhone 18

iPhone 18e (базовая модель впервые выйдет не осенью, а весной)

Осенью:

iPhone 19 Air (с увеличенным экраном)

iPhone 19 Pro (возможно, впервые - без выреза под камеру)

iPhone 19 Pro Max (аналогично)

iPhone 19 Fold - складной iPhone второго поколения

iPhone выходит на новый уровень

Если информация Уэйна Ма и Мин-Чи Куо подтвердится, Apple готовится к двум ключевым переменам:

Увеличение линейки моделей

впервые новые iPhone будут выходить как весной, так и осенью.

Запуск новых категорий устройств

ультратонкие и складные модели открывают новую эру в развитии iPhone.

Таким образом, Apple планирует по шесть новых iPhone в год, тем самым "растягивая" волну интереса, которая обычно концентрировалась только вокруг осеннего релиза.

Уже в этом году дебютирует ультратонкий iPhone Air, а в следующем - первый складной iPhone. Кроме того, модели Pro получат радикально обновленный дизайн, который приблизит Apple к реализации давней мечты - iPhone с полностью безрамочным экраном.