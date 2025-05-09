Apple изменит все. Инсайдеры раскрыли, что ждет iPhone в ближайшие годы
Apple готовит самую амбициозную линейку iPhone за всю историю бренда. Это подтверждают масштабные утечки, появившиеся на этой неделе благодаря авторитетным инсайдерам Уэйну Ма и Мин-Чи Куо.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Ранее глава аппаратного направления компании Джон Тернус уже называл будущие планы по iPhone "самыми грандиозными за все время".
Что будет с iPhone в ближайшие годы
На 2025 год линейка iPhone 17 уже выглядит следующим образом:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- Новый сверхтонкий iPhone 17 Air
А вот дальше все становится еще интереснее.
2026 год (первый складной iPhone)
Весной:
- iPhone 17e
Осенью:
- iPhone 18 Air (размером с 17 Air)
- iPhone 18 Pro (камера в угловом вырезе, без "челки")
- iPhone 18 Pro Max (аналогично Pro)
- iPhone 18 Fold - первый складной смартфон Apple
2027 год (шесть моделей iPhone)
Весной:
- iPhone 18
- iPhone 18e (базовая модель впервые выйдет не осенью, а весной)
Осенью:
- iPhone 19 Air (с увеличенным экраном)
- iPhone 19 Pro (возможно, впервые - без выреза под камеру)
- iPhone 19 Pro Max (аналогично)
- iPhone 19 Fold - складной iPhone второго поколения
iPhone выходит на новый уровень
Если информация Уэйна Ма и Мин-Чи Куо подтвердится, Apple готовится к двум ключевым переменам:
- Увеличение линейки моделей
- впервые новые iPhone будут выходить как весной, так и осенью.
- Запуск новых категорий устройств
- ультратонкие и складные модели открывают новую эру в развитии iPhone.
Таким образом, Apple планирует по шесть новых iPhone в год, тем самым "растягивая" волну интереса, которая обычно концентрировалась только вокруг осеннего релиза.
Уже в этом году дебютирует ультратонкий iPhone Air, а в следующем - первый складной iPhone. Кроме того, модели Pro получат радикально обновленный дизайн, который приблизит Apple к реализации давней мечты - iPhone с полностью безрамочным экраном.
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