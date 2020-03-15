Ручна поклажа в літаках: що категорично не можна брати з собою в подорожі

Нові правила перевезення ручної поклажі на літаках МАУ (Колаж РБК-Україна)

У МАУ розповіли, що тепер не можна буде перевозити на борту літака

Авіакомпанії України мають власні правила перевезення ручної поклажі, але в цілому є основні вимоги до тих предметів, які можна брати з собою на борт. В авіакомпанії МАУ розповіли, як змінилися правила перевезення ручної поклажі.

Розміри ручної поклажі

Розміри ручної поклажі в літаках МАУ не повинні перевищувати 7 і 5 кг. Для 7 кг параметри повинні бути такими: висота - 40 см, довжина -55 см, ширина -20 см. Для поклажі в 5 кг: висота -30 см, довжина – 30 см, ширина -10 див.

Норми ручної поклажі зазвичай вказані в тарифікації квитків. У тарифі Economy Standart зазвичай одне-два місця для багажу і два місця для ручної поклажі – на 7 і 5 кг. В бізнес-класі можна провезти й 12 кг, але розміри такої поклажі повинні бути з такими ж параметрами, як і у поклажі вагою до 7 кг.

Для тих, кому потрібно перевезти більше багажу, є додаткова платна послуга – ще одне місце до 5 кг можна купити за 15 євро.

Безкоштовно на борт можна взяти одну одиницю сезонного одягу і парасольку. Також пасажиру дозволять взяти на борт тростину, милиці або ходунки.

У подорож з дитиною до двох років авіакомпанія дозволяє брати ручну поклажу до 5 кг, в яку можна помістити необхідні речі: харчування, іграшки, одяг, предмети гігієни.

Що можна і не можна брати на борт літака

Техніка. Смартфон, ноутбук, планшет або фотоапарат можна, а великогабаритну техніку доведеться здати в багаж.

Їжа. Тверду їжу можна взяти на борт літака, а ось воду, йогурт, масло або м'який сир – тільки в місткостях до 10 мл. Після огляду можна буде набрати в порожню пляшечку воду з фонтанчика.

Предмети особистої гігієни. Вологі серветки, зубна щітка, гребінець, гелі в місткостях до 100 мл – можна. Також не заборонено брати в літак голінний станок, електробритву.

Перша допомога. Особливих обмежень у медикаментах немає.

Алкоголь. На борт літака можна взяти тільки алкоголь, який куплений в дьюті-фрі та має запечатаний пакет і чек.

Музичні інструменти. На борт можна взяти з собою тільки ті, які поміщаються на багажній полиці.

Гострі предмети, спортивне спорядження, робочі інструменти, зброю, засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах і легкозаймисті предмети доведеться здавати в багаж.