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Рубленые котлеты из печенки: полезное блюдо по невероятно простому рецепту

Среда 10 апреля 2024 17:00
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Рубленые котлеты из печенки: полезное блюдо по невероятно простому рецепту Рубленые котлеты из печенки - полезное и легкое в приготовлении блюдо (иллюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Рубленые котлеты - полезное и вкусное блюдо, ведь печень содержит необходимые для нашего организма витамины группы B, витамин A, фолиевую кислоту, железо и белок. А благодаря способу приготовления такие котлеты отлично подойдут для ужина, который быстро и просто готовить после рабочего дня.

О том, как готовить вкусные котлеты из печени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для котлет из печенки

Для того чтобы быстро приготовить из печени котлеты на сковороде, нужны следующие ингредиенты:

  • Печень (куриная, свиная или говяжья) - 500 г
  • Лук - 1 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 2-3 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Масло - для жарки

Как готовить котлеты из печенки

Чтобы приготовить рубленые котлеты, очистите печень от жирных прожилок и нарежьте на максимально мелкие кубики, переложите их в глубокую миску. Очистите лук, мелко нарежьте его и добавьте к печени.

Рубленые котлеты из печенки: полезное блюдо по невероятно простому рецепту

Добавьте нарезанный лук к печени (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Добавьте к печени с луком яйца, соль, перец и муку. После этого тщательно перемешайте смесь.

Разогрейте сковороду и налейте масло, чтобы печень не пригорела. Выложите котлеты на разогретую сковороду - по 2 ст. л. массы для одной котлеты.

Рубленые котлеты из печенки: полезное блюдо по невероятно простому рецепту

Выложите котлеты на сковороду и обжарьте с двух сторон (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Обжарьте котлеты на среднем огне по полторы минуты с каждой стороны - и после этого блюдо готово.

Раньше мы писали о том, как готовить запеченные перцы с сыром и зеленью.

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