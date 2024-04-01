Куриное филе с томатами в сливочном соусе: рецепт невероятно вкусного ужина
Куриное филе, поджаренное до румяного цвета в сливочном соусе - вкусное блюдо с простыми ингредиентами по методу приготовления, не требующее фантазии. А изысканная подача, вместе с нежным вкусом филе, сделает обычный ужин особенным.
О том, как готовить куриное филе в сливочном соусе с томатами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Что нужно для филе в сливочном соусе
Для приготовления невероятно вкусного ужина вам понадобятся такие ингредиенты:
- Куриное филе - 3 шт.
- Томаты - 2 шт.
- Яйца куриные - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Сыр твердый - 100 г
- Сливки - 200 г
- Чеснок - 3 зубчика
- Подсолнечное масло - 40 мл
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Как готовить филе с томатами
Для начала помойте филе, подождите немного, пока стечет вода, и, по желанию, нарежьте на меньшие куски или сделайте надрезы. Посолите и поперчите мясо.
Очистите лук и нарежьте кольцами или мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук и филе с двух сторон до золотистого цвета.
В это время помойте помидоры, нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Протушите все, чуть-чуть перемешивая помидоры, в течение 5 минут.
Для соуса очистите чеснок и натрите сыр на терке. Перемешайте теплые сливки с сыром и яйцами, добавьте чеснок, соль и перец по вкусу.
Залейте филе соусом и тушите на маленьком огне в течение 30 минут под крышкой.
Готовое филе подавать с соусом и украшенное измельченной зеленью.
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