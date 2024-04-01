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Куриное филе с томатами в сливочном соусе: рецепт невероятно вкусного ужина

Понедельник 01 апреля 2024 17:00
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Куриное филе с томатами в сливочном соусе: рецепт невероятно вкусного ужина Куриное филе в сливочном соусе (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Куриное филе, поджаренное до румяного цвета в сливочном соусе - вкусное блюдо с простыми ингредиентами по методу приготовления, не требующее фантазии. А изысканная подача, вместе с нежным вкусом филе, сделает обычный ужин особенным.

О том, как готовить куриное филе в сливочном соусе с томатами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что нужно для филе в сливочном соусе

Для приготовления невероятно вкусного ужина вам понадобятся такие ингредиенты:

  • Куриное филе - 3 шт.
  • Томаты - 2 шт.
  • Яйца куриные - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Сыр твердый - 100 г
  • Сливки - 200 г
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Подсолнечное масло - 40 мл
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Зелень - по вкусу

Как готовить филе с томатами

Для начала помойте филе, подождите немного, пока стечет вода, и, по желанию, нарежьте на меньшие куски или сделайте надрезы. Посолите и поперчите мясо.

Очистите лук и нарежьте кольцами или мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук и филе с двух сторон до золотистого цвета.

В это время помойте помидоры, нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Протушите все, чуть-чуть перемешивая помидоры, в течение 5 минут.

Для соуса очистите чеснок и натрите сыр на терке. Перемешайте теплые сливки с сыром и яйцами, добавьте чеснок, соль и перец по вкусу.

Залейте филе соусом и тушите на маленьком огне в течение 30 минут под крышкой.

Готовое филе подавать с соусом и украшенное измельченной зеленью.

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