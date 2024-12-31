Что полезнее: яблоко или груша? Назван окончательный ответ
Яблоки и груши - доступные фрукты, которые можно найти в магазинах почти круглый год. Они являются источником важных витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на организм. Однако специалисты отмечают некоторые особенности их употребления, в зависимости от состояния здоровья и сезона.
Что полезнее - яблоко или груша, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Яблоки - источник пектина и витаминов
По словам экспертов, яблоко - это настоящий суперфрукт. Оно богато пектином, который способствует работе печени, желудка и поджелудочной железы. В яблоках также содержатся:
- витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему,
- витамин С, который укрепляет иммунитет,
- органические кислоты и фитонциды, которые обладают антибактериальным действием.
Один из главных советов: съедать хотя бы одно яблоко ежедневно, чтобы поддерживать организм в хорошей форме.
Груши - онкопротекторное действие и поддержка кишечника
Груша, хоть и дороже зимой, имеет свои уникальные свойства. Ежедневное употребление этого фрукта:
- снижает риск онкологических заболеваний благодаря онкопротекторным свойствам,
- нормализует работу кишечника,
- помогает сосудам благодаря высокому содержанию калия.
Груша также содержит фолиевую кислоту, которая важна для кровообращения, и особенно полезна для мужчин. Однако из-за высокого содержания сахара людям с сахарным диабетом следует быть осторожными.
Как правильно есть яблоки и груши?
- Не есть на голодный желудок. Это может вызвать дискомфорт в пищеварительной системе.
- Для детей фрукты лучше натирать на терке или подавать в виде пюре, чтобы облегчить пищеварение.
- Выбирать сезонные фрукты. Свежие яблоки и груши содержат максимальное количество витаминов и микроэлементов.
Яблоки и груши - это простой и вкусный способ поддержать свое здоровье. Они не только укрепляют организм, но и помогают бороться с рядом болезней, если употреблять их правильно и регулярно.
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В материале использованы следующие источники - Instagram врача Юрия Габорца, Nutrients, Eat this, not That.
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