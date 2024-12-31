ua en ru
Вт, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Что полезнее: яблоко или груша? Назван окончательный ответ

Вторник 31 декабря 2024 12:50
UA EN RU
Что полезнее: яблоко или груша? Назван окончательный ответ Фото: Что полезнее - яблоко или груша (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Яблоки и груши - доступные фрукты, которые можно найти в магазинах почти круглый год. Они являются источником важных витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на организм. Однако специалисты отмечают некоторые особенности их употребления, в зависимости от состояния здоровья и сезона.

Что полезнее - яблоко или груша, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Яблоки - источник пектина и витаминов

По словам экспертов, яблоко - это настоящий суперфрукт. Оно богато пектином, который способствует работе печени, желудка и поджелудочной железы. В яблоках также содержатся:

  • витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему,
  • витамин С, который укрепляет иммунитет,
  • органические кислоты и фитонциды, которые обладают антибактериальным действием.

Один из главных советов: съедать хотя бы одно яблоко ежедневно, чтобы поддерживать организм в хорошей форме.

Груши - онкопротекторное действие и поддержка кишечника

Груша, хоть и дороже зимой, имеет свои уникальные свойства. Ежедневное употребление этого фрукта:

  • снижает риск онкологических заболеваний благодаря онкопротекторным свойствам,
  • нормализует работу кишечника,
  • помогает сосудам благодаря высокому содержанию калия.

Груша также содержит фолиевую кислоту, которая важна для кровообращения, и особенно полезна для мужчин. Однако из-за высокого содержания сахара людям с сахарным диабетом следует быть осторожными.

Как правильно есть яблоки и груши?

  • Не есть на голодный желудок. Это может вызвать дискомфорт в пищеварительной системе.
  • Для детей фрукты лучше натирать на терке или подавать в виде пюре, чтобы облегчить пищеварение.
  • Выбирать сезонные фрукты. Свежие яблоки и груши содержат максимальное количество витаминов и микроэлементов.

Яблоки и груши - это простой и вкусный способ поддержать свое здоровье. Они не только укрепляют организм, но и помогают бороться с рядом болезней, если употреблять их правильно и регулярно.

Напомним, что мы писали о фрукте, который улучшает настроение и жизненный тонус.

Читайте о 6 полезных зимних фруктах, которых стоит наесться в сезон.

В материале использованы следующие источники - Instagram врача Юрия Габорца, Nutrients, Eat this, not That.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Фрукты Здоровье
NEWS
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях