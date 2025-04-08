Названы самые вредные снеки, которыми завалены украинские магазины

Снеки давно стали неотъемлемой частью нашей жизни - они удобны, вкусны и всегда под рукой. Но за привлекательной упаковкой часто скрываются опасные ингредиенты, которые могут вредить здоровью даже при умеренном потреблении.

Картофельные чипсы

Лидер среди "вкусовых ядов". Производятся во фритюре, часто из гидрогенизированных масел, содержащих трансжиры - прямой путь к проблемам с сердцем и сосудами. Кроме того, в них добавляют глутамат натрия, красители и ароматизаторы. При термической обработке образуется акриламид - потенциально канцерогенное вещество.

Кукурузные палочки со вкусовыми добавками

На первый взгляд - безобидный перекус. Но если посмотреть на состав, найдете сахар, усилители вкуса, красители и порошковое молоко сомнительного качества. Часто содержат пальмовое масло и соль в количествах, превышающих суточную норму.

Сухарики и снеки с "мясным" или "сырным" вкусом

Популярны среди молодежи, но состав - далек от натуральности. В них обычно полно глутамата натрия, экстрактов дрожжей, пищевых красителей, консервантов и ароматизаторов идентичных натуральным. Регулярное употребление таких продуктов может вызвать головную боль, нарушение сна и внимания, особенно у детей.

Снеки к пиву - сушеная рыба, кальмары, мясные закуски

Большинство этих продуктов проходит химическую обработку, содержит большое содержание соли, консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса. Употребление таких закусок создает чрезмерную нагрузку на почки и печень.

Готовый попкорн с ароматизаторами

Особенно вредны микроволновые версии. Они содержат искусственное сливочное масло, которое выделяет токсичные вещества при нагревании. Некоторые ароматизаторы даже связывают с респираторными заболеваниями у людей, регулярно вдыхающих их пары во время приготовления.