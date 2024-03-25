Разгружаем холодильник. Что делать с замороженными овощами и ягодами весной

Время от времени холодильник необходимо размораживать для продления его эксплуатации, а замороженные продукты - вовремя использовать во избежание их порчи. В любом случае, разгрузка холодильника - хороший повод воплотить в жизнь новые кулинарные идеи.
О том, что можно приготовить из замороженных овощей и ягод кроме гарнира и киселя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материала: rud.ua, harchi.info, сайты "oGorodniki", "Cookpad".
Что понадобится для супа со шпинатом:
Как готовить шпинатный суп-пюре
Вылейте на сковороду масло и хорошо разогрейте. Нарежьте лук и раздавите чеснок, бросьте в сковороду и поджарьте до золотистого цвета.
Добавьте к луку и чесноку шпинат и потушите 10 минут. Помытый и очищенный картофель нарежьте кубиками. В это время разогрейте или сварите бульон, добавьте к нему картофель и варите 15-20 минут.
После этого добавьте протушенный шпинат и варите еще 10 минут, убавив огонь. Влейте в суп сливки и измельчите в пюре блендером. Доведите до кипения, постоянно перемешивая - и после этого суп готов.
Суп с замороженным шпинатом (иллюстрация: Freepik)
Что понадобится для яиц с замороженными овощами:
Как запекать яйца с овощами
Смажьте керамические формы маслом и выложите в каждую по 2 ст. л. овощной смеси, посолите по вашему вкусу. Влейте сливки в формы - жидкость должна немного покрывать овощи. Включите духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов.
В формочки разбейте по 1-2 яйца и добавьте ветчину или лосось - количество зависит от вашего вкуса и пожеланий. Поставьте маленькие формочки в большую и влейте воду в большую посуду так, чтобы половина или 3/4 маленьких формочек были в воде.
Посыпьте овощи с яйцом натертым твердым сыром или, если у вас плавленый сыр - выложите нарезанный кусочками продукт в формочки.
Запекайте около 10-15 минут, в зависимости от ваших предпочтений относительно готовности яиц. После того как яйца запекутся, а сыр подрумянится, достаньте формочки, посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью - и можно подавать.
Что нужно для буррито:
Как приготовить буррито с лавашем
Для начала нарежьте лук тонкими колечками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, вбросьте лук и обжарьте до золотистой корочки. Затем добавьте замороженные овощи и обжарьте их на небольшом огне.
Разверните листы лаваша, равномерно размажьте майонез. Нарежьте соленые огурцы кубиками, сыр можно мелко нарезать или же натереть - и выложите их на лаваш.
Выложите готовую овощную смесь на сыр с огурцами, посыпьте зеленью, соедините противоположные края лаваша и сделайте рулет.
Что понадобится для ленивого чизкейка:
Как готовить ленивый чизкейк:
Для начала немного нагрейте масло - это облегчит дальнейшее приготовление. Размельчите в блендере печенье, пересыпьте его в отдельную посуду, добавьте масло и перемешайте смесь до однородной консистенции.
Застелите формы для чизкейка пленкой или пергаментом, разложите по формам смесь масла и печенья и плотно утрамбуйте. Накройте формы крышками и поставьте в холодильник до застывания содержимого.
А в это время на небольшом огне разморозьте ягоды, постоянно помешивая - пока они не станут мягкими. Затем перемните их и перетрите через сито.
В отдельной посуде взбейте с помощью миксера сыр с сахаром, добавьте сливки и снова взбейте. Добавьте ягодное пюре и тщательно перемешайте смесь. Достаньте из холодильника формы, разлейте на печенье слой начинки и поместите в холодильник на 5 часов - и десерт будет готов.
Что понадобится для мороженого с ягодами:
Как готовить мороженое дома:
Предварительное размораживание ягод улучшит процесс приготовления мороженого - переложите размороженные ягоды в миску, засыпьте сахаром и перебейте до однородной консистенции блендером.
Постепенно вливайте в смесь сливки, регулярно перемешивая ягодное пюре. После этого разлейте смесь по формам и, для застывания, поставьте морозильную камеру - и домашнее мороженое готово. Помните - оно не может храниться долго, лучше съесть его как можно быстрее.
Что понадобится для ягодного мусса:
Как приготовить мусс с замороженными ягодами
Замороженные ягоды разморозьте в кастрюле, слейте сок в отдельную посуду и перебейте до консистенции пюре. Влейте в ягод кипяток и понемногу добавляйте манную крупу, регулярно перемешивая. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите в течение 7-8 минут. Влейте в кастрюлю слитый ранее сок и подождите, пока мусс остынет.
После этого сбейте его до характерной консистенции - готовый мусс должен увеличиться в объеме вдвое. Распределите мусс по фужерам, креманкам, поставьте в холодильник примерно на час до застывания и подавайте, украсив мятой.
Что нужно для ягодного тирамису:
Как готовить тирамису с замороженными овощами
Ягоды разморозьте и слейте лишнюю жидкость. Сливки влейте в миску, добавьте творог "Маскарпоне", ванильный сахар и перемешайте до однородности. Добавить сахарную пудру, после чего тщательно перемешать смесь.
Равномерно разложите крем по фужерам и выложите слой печенья, предварительно погруженного в кофе. Следующим слоем выложите ягоды и таким способом выложите следующие слои - однако сверху десерта должен снова быть крем.
Поместите тирамису в холодильник на пол часа и после этого можно подавать десерт, украшенный мятой.
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