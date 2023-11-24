Ягоды - один из самых полезных растительных продуктов, которые вы можете есть хоть каждый день. Их ярко-красный, сине-черный, фиолетовый и другие яркие оттенки являются признаком множества антиоксидантов и флавоноидов, которые приносят огромную пользу для здоровья.

Что будет, если есть ягоды каждый день - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Чем полезны ягоды

Наиболее распространенные ягоды - клубника, черника, ежевика, малина и клюква, богаты необходимыми питательными веществами, такими как витамин С, фолиевая кислота, клетчатка и калий.

Ягоды, такие как асаи, бузина и годжи, также богаты питательными веществами и приносят аналогичную пользу для здоровья.

Множество исследований, проведенных десятилетия назад, показывают, что ягоды помогают снизить риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака и деменции, а также диабета 2 типа, а также помогают контролировать системное воспаление, которое связано с множеством заболеваний.

Даже зимой ягоды доступны, их можно купить в замороженном виде в магазинах. Вы можете добавлять их в смузи, выпечку или просто есть сырыми.

Что будет, если есть ягоды каждый день

Качество вашего питания улучшится

Ягоды - это одни из самых богатых питательными веществами растительных продуктов, которые вы можете включить в свой рацион.

Клюква, черника, ежевика, малина и клубника низкокалорийны (около 60-80 калорий на чашку свежих ягод) и богаты многочисленными витаминами, минералами и другими биологически активными соединениями, необходимыми для здоровья и профилактики заболеваний.

Некоторые из наиболее важных питательных веществ в ягодах включают клетчатку, витамин С, фолиевую кислоту, калий, марганец, витамин К и полифенолы, включая антоцианы и дубильные вещества. Еще одним преимуществом является то, что вы получаете все эти полезные питательные вещества, потребляя относительно мало калорий.

Ваш мозг будет работать лучше

Многочисленные исследования доказывают, что ягоды способны поддерживать нашу память и когнитивные функции с возрастом. Ягоды являются одним из основных пищевых компонентов диеты MIND, которая снижает риск неврологических нарушений.

Диета MIND рекомендует употреблять ягоды не реже двух раз в неделю. Считается, что ягоды улучшают здоровье мозга, улучшая сосудистую функцию мозга и уменьшая воспаление.

Уровень сахара в крови стабилизируется

Исследования показывают, что благодаря клетчатке и другим полезным биологически активным соединениям, присутствующим в ягодах, они могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и уровень инсулина, помогая избежать повышений и понижений, которые, как известно, увеличивают риск метаболического синдрома и диабета 2 типа.

Например, одно исследование показало, что употребление ягод в составе еды или перекуса с другими углеводами может помочь снизить уровень сахара в крови и уровень инсулина, а также уменьшить постпрандиальную гипергликемию и гиперинсулинемию у взрослых с избыточным весом или ожирением и резистентностью к инсулину.

Ягоды - это очень полезный продукт (фото: shutterstock.com)

Вы проживете дольше

В другом исследовании, проведенном исследователями Гарвардской школы общественного здравоохранения, опубликованном в журнале BMC Medicine, изучалось потребление большего количества флавоноидов среди более чем 100 000 участников исследования и отмечалось, что те, кто потреблял больше флавоноидов, жили дольше.

Черника была одним из продуктов, наиболее сильно связанных со снижением риска смерти. Исследователи отметили снижение риска смерти на 5% на каждые 3,5 порции в неделю. Авторы предполагают, что увеличение в рационе продуктов, богатых флавоноидами, таких как черника и другие ягоды, может помочь вам продлить свою жизнь.

Включайте ягоды в ваш рацион (фото: shutterstock.com)

Вы снизите риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследования показали, что ягоды считаются полезными для сердца из-за содержащихся в них флавоноидов, которые, помогают снизить риск развития сердечных заболеваний.

Ученые полагают, что концентрация антиоксидантов и улучшение функции кровеносных сосудов являются двумя основными путями, с помощью которых эти мощные суперпродукты снижают риск сердечных заболеваний.

В обзорной статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition, авторы пришли к выводу, что диета, богатая ягодами, богатыми антоцианами, значительно снижает риск ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Вы улучшите здоровье глаз

Ягоды обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь защитить ваши глаза от повреждения ультрафиолетом.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что ягоды годжи увеличивают плотность макулярного пигмента, что является биомаркером, связанным со снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна, основной причины слепоты среди пожилых людей.

Ягоды годжи богаты зеаксантином, одним из основных каротиноидов, присутствующих в макуле, который помогает бороться с окислительным стрессом, вызванным ультрафиолетовым излучением.

Традиционные ягоды также могут помочь защитить ваше зрение, поскольку все они содержат витамин С и другие антиоксиданты, которые помогают защитить ваши глаза с возрастом.