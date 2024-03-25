Розвантажуємо холодильник. Що робити з замороженими овочами і ягодами навесні

Час від часу холодильник необхідно розморожувати для продовження його експлуатації, а заморожені продукти - вчасно використовувати, аби уникнути їхнього псування. В будь-якому разі, розвантаження холодильника - гарний привід втілити в життя нові кулінарні ідеї.
Про те, що можна приготувати з заморожених овочів і ягід, окрім гарніру та киселю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: rud.ua, harchi.info, сайти "oGorodniki", "Cookpad".
Що знадобиться для супу зі шпинатом:
Як готувати шпинатний суп-пюре:
Вилийте на пательню олію, та гарно розігрійте. Наріжте цибулю та розчавіть часник, вкиньте до пательні та присмажте до золотистого кольору.
Додайте до цибулі і часнику шпинат та тушкуйте 10 хвилин. Помиту та очищену картоплю наріжте кубиками. В цей час розігрійте або зваріть бульйон, додайте до нього картоплю, і варіть 15-20 хвилин.
Після цього додайте протушкований шпинат і варіть ще 10 хвилин, зменшивши вогонь. Влийте до супу вершки та подрібніть у пюре блендером. Доведіть до кипіння, постійно перемішуючи - і після цього суп готовий.
Суп з замороженим шпинатом (ілюстрація: Freepik)
Що знадобиться для яєць з замороженими овочами:
Як запікати яйця з овочами
Змастіть маслом керамічні форми та викладіть в кожну по 2 ст. л. овочевої суміші, посоліть до вашого смаку. Влийте вершки у форми - рідина має трохи покривати овочі. Увімкніть духовку, аби вона розігрілася до 180 градусів.
У формочки розбийте по 1-2 яйця та додайте шинку або лосось - кількість залежить від вашого смаку та побажань. Поставте маленькі формочки у велику та влийте в більший посуд воду так, щоб половина або 3/4 маленьких формочок були у воді.
Притрусіть овочі з яйцем натертим твердим сиром або, якщо у вас плавлений сир - викладіть нарізаний шматочками продукт у формочки.
Запікайте близько 10-15 хвилин, залежно від того ваших вподобань щодо готовності яєць. Після того, як яйця запечуться, а сир підрум'яниться, дістаньте формочки, посипте страву дрібно нарізаною зеленню - і можна подавати.
Що треба для буріто:
Як приготувати буріто з лавашем
Для початку наріжте цибулю тонкими кільцями. Розігрійте пательню з олією, вкиньте цибулю та обсмажте до золотистої скоринки. Після цього додайте заморожені овочі та обсмажте їх на невеликому вогні.
Розгорніть листи лаваша, рівномірно розмажте майонез. Наріжте кубиками солоні огірки, сир можна дрібно нарізати або ж натерти - і викладіть їх на лаваш.
Викладіть готову овочеву суміш на сир з огірками, посипте зеленню, з'єднайте протилежні краї лаваша і зробіть рулет.
Що знадобиться для лінивого чизкейку:
Як готувати лінивий чизкейк:
Для початку трохи нагрійте масло - це полегшить подальше приготування. Подрібніть у блендері печиво, пересипте його в окремий посуд, додайте масло та перемішайте суміш до однорідної консистенції.
Застеліть форми для чизкейка плівкою або пергаментом, розкладіть по формах суміш масла й печива та щільно утрамбуйте. Накрийте форми кришками і поставте в холодильник до застигання вмісту.
А в цей час на невеликому вогні розморозьте ягоди, постійно помішуючи - аж доки вони не стануть м'якими. Тоді перемніть їх і перетріть через сито.
В окремому посуді збийте за допомогою міксера сир з цукром, додайте вершки і знов збийте. Додайте ягідне пюре і ретельно перемішайте суміш. Дістаньте з холодильника форми, розлийте на печиво шар начинки та помістіть в холодильник на 5 годин - і десерт буде готовим.
Що знадобиться для морозива з ягодами:
Як готувати морозиво вдома:
Попереднє розморожування ягід покращить процес приготування морозива - тож перекладіть розморожені ягоди в миску, засипте цукром і перебийте до однорідної консистенції блендером.
Поступово вливайте до суміші вершки, регулярно перемішуючи ягідне пюре. Після цього розлийте суміш по формах та, для застигання, поставте морозильну камеру - і домашнє морозиво готове. Пам'ятайте - воно не може зберігатися довго, краще з'їсти його якнайшвидше.
Що знадобиться для ягідного мусу:
Як приготувати мус з замороженими ягодами
Заморожені ягоди розморозьте в каструлі, злийте з них сік в окремий посуд, та перебийте до консистенції пюре. Влийте до ягід окріп, та потрохи додавайте манну крупу, регулярно перемішуючи. Поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння і варіть протягом 7-8 хвилин. Влийте до каструлі злитий раніше сік та почекайте, поки мус охолоне.
Після цього збийте його до характерної консистенції - готовий мус має збільшитися в об'ємі вдвічі. Розподіліть мус по фужерах, креманках, поставте в холодильник приблизно на годину до застигання і подавайте, прикрасивши м'ятою.
Що треба для ягідного тирамісу:
Як готувати тирамісу з замороженими овочами
Ягоди розморозьте та злийте зайву рідину. Вершки влийте до миски, додайте сир "Маскарпоне", ванільний цукор та перемішайте до однорідності. Додайте цукрову пудру, після чого ретельно перемішайте суміш.
Рівномірно розкладіть крем по фужерах і викладіть шар печива, попередньо зануреного в каву. Наступним шаром викладіть ягоди і таким способом викладіть наступні шари - однак зверху десерту має знову бути крем.
Помістіть тирамісу в холодильник на пів години і після цього можна подавати десерт, прикрашений м'ятою.
До речі, нещодавно ми розповідали, як довго можна зберігати заморожені ягоди.
Також розповідали про те, наскільки корисні ягоди при щоденному вживанні.