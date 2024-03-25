Разгружаем холодильник. Что делать с замороженными овощами и ягодами весной

Время от времени холодильник необходимо размораживать для продления его эксплуатации, а замороженные продукты - вовремя использовать во избежание их порчи. В любом случае, разгрузка холодильника - хороший повод воплотить в жизнь новые кулинарные идеи.

О том, что можно приготовить из замороженных овощей и ягод кроме гарнира и киселя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что приготовить с замороженными овощами

Шпинатный суп-пюре

Что понадобится для супа со шпинатом:

Замороженный шпинат - 250 г

Бульон куриный или овощной - 300 мл

Лук - 1 шт.

Картофель - 1 шт.

Масло растительное - 10 мл

Сливки - 200 мл

Чеснок - по вашему вкусу

Соль - по вашему вкусу

Перец - по вашему вкусу.

Как готовить шпинатный суп-пюре

Вылейте на сковороду масло и хорошо разогрейте. Нарежьте лук и раздавите чеснок, бросьте в сковороду и поджарьте до золотистого цвета.

Добавьте к луку и чесноку шпинат и потушите 10 минут. Помытый и очищенный картофель нарежьте кубиками. В это время разогрейте или сварите бульон, добавьте к нему картофель и варите 15-20 минут.

После этого добавьте протушенный шпинат и варите еще 10 минут, убавив огонь. Влейте в суп сливки и измельчите в пюре блендером. Доведите до кипения, постоянно перемешивая - и после этого суп готов.

Суп с замороженным шпинатом (иллюстрация: Freepik)

Запеченные яйца с замороженными овощами

Что понадобится для яиц с замороженными овощами:

Любая овощная смесь - 4 ст. л.

Куриные яйца - 3-4 шт.

Растительное или сливочное масло - 2-3 ст. л.

Сливки - 200 г

Ветчина (или лосось) - 100-150 г

Соль - по вашему вкусу

Сыр плавленый или твердый - 70 г

Зелень - по вашему вкусу

Небольшие керамические формы для выпечки - 2 шт.

Большая форма для выпечки - 1 шт.

Как запекать яйца с овощами

Смажьте керамические формы маслом и выложите в каждую по 2 ст. л. овощной смеси, посолите по вашему вкусу. Влейте сливки в формы - жидкость должна немного покрывать овощи. Включите духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов.

В формочки разбейте по 1-2 яйца и добавьте ветчину или лосось - количество зависит от вашего вкуса и пожеланий. Поставьте маленькие формочки в большую и влейте воду в большую посуду так, чтобы половина или 3/4 маленьких формочек были в воде.

Посыпьте овощи с яйцом натертым твердым сыром или, если у вас плавленый сыр - выложите нарезанный кусочками продукт в формочки.

Запекайте около 10-15 минут, в зависимости от ваших предпочтений относительно готовности яиц. После того как яйца запекутся, а сыр подрумянится, достаньте формочки, посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью - и можно подавать.

Домашнее буррито в лаваше без мяса

Что нужно для буррито:

Овощная смесь (желательно "Мексиканская") - 400 г

Лаваш - 2 листа

Масло растительное - 15 мл

Лук - 1 шт.

Соленые огурцы - 2 шт.

Сыр - 100 г

Майонез - 30 г

Зелень - по вашему вкусу.

Как приготовить буррито с лавашем

Для начала нарежьте лук тонкими колечками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, вбросьте лук и обжарьте до золотистой корочки. Затем добавьте замороженные овощи и обжарьте их на небольшом огне.

Разверните листы лаваша, равномерно размажьте майонез. Нарежьте соленые огурцы кубиками, сыр можно мелко нарезать или же натереть - и выложите их на лаваш.

Выложите готовую овощную смесь на сыр с огурцами, посыпьте зеленью, соедините противоположные края лаваша и сделайте рулет.

Что приготовить с замороженными ягодами

Ленивый чизкейк с ягодами

Что понадобится для ленивого чизкейка:

Замороженные ягоды - 400 г

Песочное печенье - 250 г

Сливочное масло - 100 г

Сливочный крем-сыр (например "Филадельфия") - 500 г

Сахар - 200 г

Сливки - 300 мл.

Как готовить ленивый чизкейк:

Для начала немного нагрейте масло - это облегчит дальнейшее приготовление. Размельчите в блендере печенье, пересыпьте его в отдельную посуду, добавьте масло и перемешайте смесь до однородной консистенции.

Застелите формы для чизкейка пленкой или пергаментом, разложите по формам смесь масла и печенья и плотно утрамбуйте. Накройте формы крышками и поставьте в холодильник до застывания содержимого.

А в это время на небольшом огне разморозьте ягоды, постоянно помешивая - пока они не станут мягкими. Затем перемните их и перетрите через сито.

В отдельной посуде взбейте с помощью миксера сыр с сахаром, добавьте сливки и снова взбейте. Добавьте ягодное пюре и тщательно перемешайте смесь. Достаньте из холодильника формы, разлейте на печенье слой начинки и поместите в холодильник на 5 часов - и десерт будет готов.

Натуральное ягодное мороженое

Что понадобится для мороженого с ягодами:

Замороженные ягоды - 300 г

Сахар - 100 г

Сливки - 150 мл.

Как готовить мороженое дома:

Предварительное размораживание ягод улучшит процесс приготовления мороженого - переложите размороженные ягоды в миску, засыпьте сахаром и перебейте до однородной консистенции блендером.

Постепенно вливайте в смесь сливки, регулярно перемешивая ягодное пюре. После этого разлейте смесь по формам и, для застывания, поставьте морозильную камеру - и домашнее мороженое готово. Помните - оно не может храниться долго, лучше съесть его как можно быстрее.

Ягодный мусс с манкой

Что понадобится для ягодного мусса:

Замороженные ягоды - 1 стакан

Кипяток - 0,5 л

Манная крупа - 2 ст. л.

Свежая мята - 5-7 листочков (для декора).

Как приготовить мусс с замороженными ягодами

Замороженные ягоды разморозьте в кастрюле, слейте сок в отдельную посуду и перебейте до консистенции пюре. Влейте в ягод кипяток и понемногу добавляйте манную крупу, регулярно перемешивая. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите в течение 7-8 минут. Влейте в кастрюлю слитый ранее сок и подождите, пока мусс остынет.

После этого сбейте его до характерной консистенции - готовый мусс должен увеличиться в объеме вдвое. Распределите мусс по фужерам, креманкам, поставьте в холодильник примерно на час до застывания и подавайте, украсив мятой.

Тирамису с замороженными ягодами

Что нужно для ягодного тирамису:

Ягодная смесь - 1,5 стакана

Сливки - 100 мл

Сыр "Маскарпоне" - 150 г

Ванильный сахар - по вашему вкусу

Сахарная пудра - 3 ст. л.

Кофе (натуральный или растворимый) - 100 мл

Печенье "Савоярди" - 10 шт.

Свежая мята - 4-5 листочков.

Как готовить тирамису с замороженными овощами

Ягоды разморозьте и слейте лишнюю жидкость. Сливки влейте в миску, добавьте творог "Маскарпоне", ванильный сахар и перемешайте до однородности. Добавить сахарную пудру, после чего тщательно перемешать смесь.

Равномерно разложите крем по фужерам и выложите слой печенья, предварительно погруженного в кофе. Следующим слоем выложите ягоды и таким способом выложите следующие слои - однако сверху десерта должен снова быть крем.

Поместите тирамису в холодильник на пол часа и после этого можно подавать десерт, украшенный мятой.