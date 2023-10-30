"Разруха большевистской власти". Смотрите, как выглядел Крещатик в 1944 году (фото)

После 1941 года улица Крещатик в Киеве была разрушена. Большинство домов были разрушены взрывами и пожаром. Немецкие войска, только захватившие город, обвиняли в диверсиях советскую власть и евреев. Конкурс на проект восстановления Крещатика было объявлен 22 июня 1944 года.

Как выглядела центральная улица Киева в 1944 году, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Старые фото Киева" в Facebook.

Так, на снимке показано, как население города на улице разбирают завалы строений.

"Крещатик, 1944 год", - подписали раритетный снимок.

Как выглядел Крещатик в 1944 году (фото: facebook.com/groups)

Для справки

Во время оккупации Киева в 194 -1943 годах немцы переименовали улицу в Айхгорнштрассе.

В 1943 году после освобождения города начались работы по восстановлению улицы, при этом расчищали дорогу, разбирали завалы. В восстановительных работах участвовало все население города.

К концу 1944 года были разработаны 22 проекта восстановления главной улице Киева. Все они были выставлены на суд общественности в Музее русского искусства.

Во многих проектах планировалось использовать эскалаторы на спуске от Крещатика до Набережной. В итоге, руководство не остановилось ни на одном из проектов, и был организован второй тур. Во втором туре конкурса участвовали три группы архитекторов под руководством Александра Власова, Алексея Тация и Владимира Заболотного.

Заболотный был раскритикован на правительственном уровне из-за использования форм украинского необарокко, и на том основании дальнейшего участия в конкурсе он не принимал.

Вот так выглядел Киев во время оккупации в 1941-1943 годах (фото: wikipedia.org)

В комментариях украинцы поделились воспоминаниями об этом периоде.