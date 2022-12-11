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Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столица

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Київ, Воскресенье 11 декабря 2022 13:01
Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столица Как выглядел Киев более 100 лет назад (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Исторические фото сохранились во многих библиотеках. В некоторых из них есть архивные снимки столицы Украины - города Киева.

Часть таких снимков в оцифрованном виде можно найти на сайте Публичной библиотеки Нью-Йорка, архиве Конгресса США, а также в украинских архивах. Как выглядел Киев 100-120 лет назад - смотрите ниже.

Уникальные фото из архива Конгресса США

Фотографиям Киева, которые сохранились в архиве Конгресса - более 120 лет. Именно так выглядел Киев почти столетие назад и в этом городе жили наши прабабушки и прадедушки.

Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаСнимки были выкуплены у семьи фотографа Сергея Проскудина-Горского, который эмигрировал в начале века во Францию. В его коллекции более 2000 снимков - не только Киева, а еще и других городов Украины.

Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столица

Уникальные фото из Публичной библиотеки в Нью-Йорке

Эти фотографии показывают Киев 120-150 лет назад. На них можно увидеть Драматический театр, Софийский собор, мосты, центр города.

Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столица

Уникальные фото из украинского архива

Это снимки из Центрального государственного кино-фото-архивов Украины имени Г.С. Пшеничного. На фото - Киев 1920-1930 годов.

Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаДом офицеров (сейчас Национальная филармония), 1925 год

Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаМост имени Евгении Бош через реку Днепр, 1925 год.

Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаУникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаПерон Железнодорожного вокзала и Привокзальная площадь, 1919-1920 гг.

Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столицаПервые автобусы на Крещатике, 1920 год

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как выглядела Украина в 1905 году.

А также мы показывали, как выглядела Бессарабка 100 лет назад.

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