Уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад: как выглядела столица
Исторические фото сохранились во многих библиотеках. В некоторых из них есть архивные снимки столицы Украины - города Киева.
Часть таких снимков в оцифрованном виде можно найти на сайте Публичной библиотеки Нью-Йорка, архиве Конгресса США, а также в украинских архивах. Как выглядел Киев 100-120 лет назад - смотрите ниже.
Уникальные фото из архива Конгресса США
Фотографиям Киева, которые сохранились в архиве Конгресса - более 120 лет. Именно так выглядел Киев почти столетие назад и в этом городе жили наши прабабушки и прадедушки.
Снимки были выкуплены у семьи фотографа Сергея Проскудина-Горского, который эмигрировал в начале века во Францию. В его коллекции более 2000 снимков - не только Киева, а еще и других городов Украины.
Уникальные фото из Публичной библиотеки в Нью-Йорке
Эти фотографии показывают Киев 120-150 лет назад. На них можно увидеть Драматический театр, Софийский собор, мосты, центр города.
Уникальные фото из украинского архива
Это снимки из Центрального государственного кино-фото-архивов Украины имени Г.С. Пшеничного. На фото - Киев 1920-1930 годов.
Дом офицеров (сейчас Национальная филармония), 1925 год
Мост имени Евгении Бош через реку Днепр, 1925 год.
Перон Железнодорожного вокзала и Привокзальная площадь, 1919-1920 гг.
Первые автобусы на Крещатике, 1920 год
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как выглядела Украина в 1905 году.
А также мы показывали, как выглядела Бессарабка 100 лет назад.